Maxi sequestro di carne scaduta a Modena: ristorante multato per 3mila euro

Modena, 14 marzo 2025 – Maxi sequestro dei carabinieri del Nas di Parma in un ristorante etnico di Modena: durante un controllo igienico-sanitario, sono stati rinvenuti 78 chili di carne scaduta e mal conservata.

Sequestro e sanzioni

Le irregolarità hanno portato al sequestro della merce, che aveva un valore commerciale di circa 1.200 euro, e a una sanzione amministrativa di 3.000 euro per il titolare.

Inoltre, nel magazzino sono state rilevate gravi carenze igieniche che avrebbero potuto compromettere la sicurezza alimentare.

Gestione non conforme e rischi

Oltre alla presenza di alimenti non più idonei al consumo, infatti, i carabinieri hanno trovato una gestione non conforme del magazzino alimentare. Durante l’ispezione, è emerso che le attrezzature inutilizzate erano accatastate in maniera disordinata e a stretto contatto con gli alimenti destinati alla preparazione dei piatti.

Una situazione che non solo contravviene alle normative in vigore, ma aumenta il rischio di contaminazione incrociata, compromettendo la qualità e la sicurezza dei cibi somministrati ai clienti, riferiscono i Nas.

Azione e prevenzione

A seguito delle irregolarità accertate, il legale responsabile dell’attività è stato sanzionato con un’ammenda amministrativa pari a 3.000 euro. Il sequestro della merce è stato eseguito per impedire che i prodotti non conformi venissero somministrati ai clienti.

I controlli dei Nas proseguiranno nelle prossime settimane per verificare il rispetto delle normative e prevenire rischi per i consumatori.