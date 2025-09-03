Maxi sequestro di canapa light. Vende su internet prodotti illegali. Nei guai un imprenditore agricolo

Da quasi dieci anni, attraverso la società agricola di cui è amministratore, opera nel settore della coltivazione e produzione di sementi di specie floreale e vegetale. Secondo un’indagine condotta dalla Guardia di Finanza di Bologna, però, attraverso una seconda società, recentemente aperta avrebbe venduto su siti web prodotti di derivazione della canapa Light senza ‘trasformarli’ e dunque vietati dalla normativa vigente. Nei guai è finito un imprenditore agricolo modenese di 30 anni, indagato per detenzione e commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope. I militari, lo scorso 28 agosto hanno sequestrato di iniziativa oltre 500 kg di derivati della canapa sativa al 30enne, legale rappresentante di due diverse aziende appunto: una società agricola ed una operante nel settore del commercio via internet di prodotti che, come è emerso in sede di indagine, risultavano derivati della canapa light. Il sequestro dei cinque quintali di prodotti, convalidato dalla procura e scattato all’aeroporto felsineo, è scaturito dall’attività d’iniziativa svolta dal primo Gruppo di Bologna in relazione alle esportazioni verso il Regno Unito da parte di società operanti nel commercio via internet. Inizialmente le fiamme gialle avevano selezionato società nate negli ultimi due anni che avevano avuto un grande aumento di fatturato, attive nella ventida di prodotti online. Effettuato uno ‘screening’ sulla natura delle spedizioni, i militari hanno intercettato i pacchi partiti dalla società dell’imprenditore modenese, le cui ‘bolle’ indicavano la dicitura ‘The Verde’ ma contenenti prodotti di derivazione della canapa Light. Ad intervenire sul provvedimento sono i legali che rappresentano l’imprenditore, gli avvocati Cosimo Zaccaria e Nicola Elmo. "In primo luogo, l’azienda di cui in oggetto è impresa seria, in possesso di tutte le dovute autorizzazioni e che ha -di conseguenza- sempre, e solamente, svolto la propria attività alla luce del sole. Azienda, in buona sostanza, che mai ha prodotto canapa con efficacia drogante. E’ inoltre fondamentale rilevare che il sequestro, oltre ad esser stato eseguito senza un accertamento delle percentuali di tetraidrocannabinolo e senza prendere visione delle schede di analisi in possesso dell’azienda, è stato operato sulla base del recente Decreto Sicurezza entrato in vigore lo scorso mese di aprile; decreto noto alle cronache per aver destato dalla prima ora dubbi di legittimità costituzionale".

Valentina Reggiani