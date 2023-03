Maxi truffa dei bonus edilizi Crediti di imposta fittizi, indagato anche un modenese

di Valentina Reggiani

Crediti di imposta fittizi creati per effettuare lavori su immobili fantasma per la somma di 1,7 miliardi di euro. Sono quelli sequestrati dai militari della finanza di Avellino e Napoli nell’ambito di un’inchiesta che ha messo in luce una maxi truffa ai danni dello Stato, da parte di 21 persone – tra cui un 40enne residente a Modena – indagate per associazione a delinquere. In base a quanto emerso dalle indagini svolte dalle fiamme gialle, gli indagati avrebbero ceduto crediti di imposta addirittura a persone senza fissa dimora e decedute. La maxi truffa è stata messa a segno attraverso i bonus per l’edilizia, principalmente Ecobonus e Bonus Facciate. Somme ingenti di denaro chieste per lavori edilizi che non sarebbero mai stati realizzati, appunto, tra cui quelli sulle facciate di palazzine sparse un po’ in tutta Italia. Tra l’altro in migliaia di casi è emerso come i lavori dichiarati si sarebbero dovuti realizzare addirittura in comuni inesistenti. I lavori dichiarati dagli indagati, per i quali sono stati richiesti i bonus sarebbero costati circa 2,8 miliardi di euro: soldi su cui avrebbero messo le mani gli indagati.

A finire nel mirino dei finanzieri, appunto, anche un 40enne residente a Modena che avrebbe avuto il ruolo, verosimilmente, di prestanome. Si tratta infatti del titolare di una società edile che si sarebbe prestata per la creazione dei crediti di imposta ma le perquisizioni dei militari, ieri, sono scattate anche all’interno di una società edile situata nella nostra provincia ed intestata ad un campano. La società avrebbe emettesso la documentazione utile a richiedere poi il bonus.

Gli sviluppi delle indagini hanno permesso di accertare alla fine un ammontare, a livello nazionmale, di crediti fittizi per circa 1,7 miliardi di euro, parte dei quali usati in compensazione. Gli interventi, infatti - hanno scoperto i finanzieri dopo alcune segnalazioni - erano relativi a immobili inesistenti, con indicazione nelle comunicazioni di cessione, in oltre 2.000 casi, di comuni anch’essi inesistenti. L’indagine nasce da una analisi di rischio del settore contrasto illeciti dell’Agenzia delle Entrate e delegata dalla Procura irpina al Nucleo di polizia economico-finanziaria di Napoli e al Gruppo di Avellino. La rete di persone, nel corso degli ultimi mesi e su base quotidiana, ha inviato all’Agenzia delle entrate un elevatissimo numero di comunicazioni di cessione connotate da svariati fattori di rischio. Gli indagati, tra cui il modenese, rispondono di associazione per delinquere finalizzata alla truffa aggravata ai danni dello Stato.