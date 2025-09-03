Mazzamauro si racconta: "Io, Villaggio e la Silvani..."

Intervistare Anna Mazzamauro è decisamente un’esperienza. Non solo perché occorre scindere la sua figura di attrice di cinema e teatro dal ruolo che per decenni le è stato cucito addosso, ossia la signorina Silvani, l’impiegata vamp della serie di film sul ragioniere Ugo Fantozzi, ma, anche, perché fa davvero tanto ridere. Come farà divertire il pubblico di Carpi domani, nell’ambito del ‘Carpi Film Fest’, nei due appuntamenti, quello delle 18.30 all’auditorium Loria e poi alle 21, nell’arena di Piazzale Re Astolfo, dove racconterà aneddoti e storie del suo ruolo di attrice.

Aneddoti: quale vuole raccontare?

"Partiamo facile eh (ride, ndr). Per 20 anni ho vissuto sul set accanto a un uomo geniale, Paolo Villaggio. E questo, purtroppo e al tempo stesso per fortuna, fa parte della mia storia".

Che rapporto ha avuto con Villaggio?

"Un uomo di grande intelligenza e ironia. Un giorno è venuto nella mia roulotte per ripassare la parte, e gli ho chiesto: ‘Paolo, ma perché io e te non siamo diventati amici?’. ‘Perché frequento solo gente ricca e famosa’, è stata la sua risposta. Forse era una delle sue tante provocazioni, ma io l’ho voluta attribuire alla sua genialità".

Però è rimasto nella storia quel complimento, ‘Sei bellissima’

"Paolo ed io eravamo stati invitanti in televisione da Barbara D’Urso, circa 300 anni fa (ride, ndr). Lungo il corridoio dei camerini ci siamo incontrati: lui era – purtroppo – già sulla sedia a rotelle, io mi sono protesa verso di lui che, prendendomi il viso tra le mani, mi ha detto: ‘Anna sei bellissima’. Io ho subito capito che non era riferito al mio vestito o alla mia condizione naturale, ma era un attestato di stima, era come dire ‘Come sei brava, mi hai sempre seguito, come siamo stati bene insieme’".

Chi rappresenta per lei la signorina Silvani?

"Il mio cielo, la mia energia, il luogo dove affogo e mi asciugo, una gabbia. A volte la strozzerei perché ancora mi chiamano così per la strada, però tutto sommato è stato il personaggio che mi ha regalato la fama e mi ha differenziata come l’immondizia insomma, che va differenziata. Se non fosse per lei non starei facendo questa intervista né mi avrebbero chiamata a Carpi".

Come è nato il personaggio? "Mi aveva contatta il regista, Luciano Salce, ero contenta, mi ero fatta una cotonatura come un cocomero, abito rosso, tacchi alti. In realtà cercavano qualcuno per il ruolo della Pina, ma è stato Paolo a suggerire al regista di prendermi come ‘oggetto ‘del desiderio fantozziano".