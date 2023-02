Due delle principali gallerie modenesi - quella storica di Emilio Mazzoli di via Nazario Sauro e quella di Antonio Verolino di piazza Roma, di più recente costituzione - sono tra i più frequentati stand di ArteFiera. C’è, dunque, un po’ dell’arte e della cultura modenesi, tra i 130 espositori della celebre manifestazione artistica di Bologna diretta da Simone Menegoi con la consulenza di Enea Righi, visitabile fino a questa sera presso l’Expo di Bologna. Emilio Mazzoli, presente al padiglione 25 con i figli Francesco e Mario, quest’ultimo anche gallerista a Berlino, propone una serie di nomi importanti nel suo stand come Mimmo Paladino, Mario Schifano, Robert Longo e il pittore cubano Ariel Cabrera Montejo, opere spesso di grande che in questi giorni vengono ammirati dai visitatori e vendute ai tanti collezionisti che transitano in fiera.

Lo stesso si può dire di Antonio Verolino al padiglione 26 che propone artisti quali Josef Albers, Cesare Leonardi, Alexander Calder, autori di dipinti e soprattutto arazzi, la specializzazione della galleria. Una terza galleria, in realtà una ceramica che da tempo affianca alla canonica attività una sempre più estesa ricerca artistica, è la Mutina Spa di Fiorano: negli spazi fieristici azienda di Massimo Orsini, imprenditore e collezionista, propone un ampio stand realizzato insieme alla rivista specializzata Mousse di Milano. Svariati infine gli artisti presenti in giro per gli stand. Uno degli principali notati in fiera è Franco Guerzoni (Modena, 1948), autore che dalla fine degli anni sessanta avvia una ricerca legata alle stratificazioni archeologiche in rapporto al sistema culturale, alla memoria, al senso della perdita e della sottrazione. La galleria Marcorossi di Milano propone a esempio una sorta di dittico realizzato su tavola, "Musivum" del 2013. Un’altra nota galleria cittadina, la di "D406" di Andrea Losavio, è invece tra i 28 espositivo di una manifestazione in crescita come "BOOMing Contemporary Art Show" diretta da Simona Gavioli. Losavio presenta opere di Daniela Alfarano, SIlvia Argiolas, Anke Feuchtenberger, Gabriella Giandelli, Ana Juan, MadMeg, artiste che stanno occupando la scena odierna.

Stefano Luppi