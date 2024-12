Mc avanti due volte, sfiora il colpo grosso. Ma alla fine con il Maccan finisce 3 a 3

Coach Checa aveva chiesto "sacrifico, voglia di combattere e intelligenza" alla viglia della gara col Maccan Prata e il Modena Cavezzo lo ha accontentato tornando a muovere la classifica dopo 4 ko di fila nella penultima di andata di Serie A2 Elite. Finisce 3-3 al PalaCavezzo contro i friulani quarti della classe e i rimpianti sono tutti dei gialloblù che nonostante le tante assenze (Martinez, Amarante, Vlasi e Storchi) sono stati avanti prima 2-0 e poi 3-2 facendosi però sempre raggiungere.

La gara si sblocca dopo 7’ con la galoppata solitaria di Aieta. A 4’ dal riposo arriva anche il 2-0 sempre con Aieta dopo una splendida azione iniziata dal numero 20 che chiude il triangolo con Campo. La gara sembra in discesa ma in un minuto e mezzo il Modena Cavezzo va in black out e subisce prima l’1-2 di Gabriel (splendida girata) e poi anche il pari con la sfortunata autorete nel traffico di Lozano.

Prima del riposo però ecco il nuovo vantaggio gialloblù: lancio di Juninho per Ben Saad che lavora da pivot per Dudu Costa sul cui tiro è bravo il portiere friulano, ma ancora Ben Saad in tap in non gli dà scampo. Nella ripresa la squadra di Checa si difende bene, fino al 10’ quando Juninho sbaglia l’impostazione e Benlambaret pareggia a porta sguarnita.

Nel finale arriva anche il secondo giallo ad Aieta che costringe il Modena Cavezzo a giocare gli ultimi 2’38" con l’uomo in meno, ma prima Juninho chiude su Marcio, poi Marcio e Gabriel vengono fermati dal palo, quindi nel finale una spizzata all’indietro di Matarese sfiora solo il clamoroso autogol, blindando un pari comunque positivo anche per la classifica, visto che in coda Verona e Milano hanno perso.

Le altre: Cdm-Rovereto 4-3, Mantova-Lecco 3-0, Leonardo-Cesena 2-0, Mestre-Elledì 2-0, Pordenone-Ol. Verona 7-4, Altamarca-Milano 4-2. Classifica: Mestre e Mantova 30, Altamarca 26, Maccan, Elledì e Lecco 22, Pordenone 18, Rovereto 17, Cesena e Cdm 13, Modena Cavezzo e Leonardo 10, Ol. Verona 7, Milano 4.

