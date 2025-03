Mc cerca l’impresa con Mantova

La missione di salvare il prestigioso posto sul secondo gradino del futsal nazionale si fa sempre più ardua per il Modena Cavezzo, che dopo il successo 1-0 del Leonardo Cagliari nel recupero di Lecco è precipitata all’ultimo posto di A2 Elite assieme a Milano a 5 gare dalla fine e oggi se la deve vedere con la capolista Saviatesta Mantova alle ore 15,30 al PalaCavezzo. I virgiliani sono impegnati nel duello per la Serie A col MestreFenice (a -1), sul cui campo la squadra di Checa è attesa poi fra sette giorni. Un calendario tremendo per i gialloblù che nelle ultime 3 giornate avranno il Lecco (unica squadra del quintetto salva e lontana dai playoff), il Maccan terzo e il Rovereto quinto, a caccia di un’impresa per evitare almeno gli ultimi 2 posti che vogliono dire retrocessione diretta.

"Ci attende una gara molto complicata – spiega coach Checa – contro la capolista. Sarà una montagna difficile da scalare ma di gare perse prima di giocare non ce ne sono. Portare a casa un risultato positivi sarebbe un bel segnale". Oltre alle differenze di valore fra le due squadre (Mantova viene da 8 vittorie e 2 pari, i gialloblù da 4 ko di fila) ci sono anche le assenze, con Vlasi, Mataresi e Rondini (stagione finita) sempre fuori e Dudu Costa in forte dubbio. Le altre: ieri Cdm-Mestre e Cesena-Elledì, oggi Milano-Ol. Verona e Leonardo-Maccan, l’1/4 Pordenone-Lecco e Altamarca-Rovereto. Clas. Mantova 53, Mestre 52, Maccan 36, Cdm 35, Rovereto 34, Altamarca 33, Elledì 32, Pordenone 30, Lecco 27, Cesena 22, Leonardo e Ol. Verona 17, Milano e Modena Cavezzo 15. In Serie C1 si gioca l’ultima giornata (15) ininfluente per le nostre: la Pro Patria già promossa va a Colorno col Parma, il Sassuolo già retrocesso riceve a Palagano il Ponte Rodoni. In Serie C2 si gioca la semifinale playoff Celtic-Emilia alle 17 a Reggio (in caso di parità ci sono due supplementari da 5’ ciascuno poi passa il Celtic), chi vince sabato 5/4 è in finale sul campo del Sant’Agata. In Coppa di Serie D si giocano gli ottavi V. Correggio-Sp. Modena (18) e J. Finale-Mac Fondenti (16).

d.s.