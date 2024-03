Mc con la capolista Petrarca. Jezin saluta e torna in Brasile

Può essere il giorno della salvezza matematica in A2 Elite per il Modena Cavezzo, che alle 18 riceve la capolista Petrarca Padova (che può festeggiare il salto in A1) nella quart’ultima giornata. Se il margine dall’Altovicentino penultimo (che ha giocato ieri sera sul campo del Cdm) dovesse restare di 14 punti o aumentare, allora la squadra di Sapinho sarebbe già salva perché con la "forbice" di +8 il playout non si gioca e i vicentini avranno poi solo 2 gare da giocare. Oltre ad Amarante squalificato manca anche Jezin, che per motivi famigliari è tornato in Brasile e ha finito la stagione. In C1 si gioca la penultima di regular season (ultima spostata al 6 aprile): alle 16 il Sassuolo riceve il Forlì a Palagano per difendere la terza piazza in chiave playoff, sempre alle 16 il Montale (che ha accorciato a -2 dal Parma prima squadra salva, di scena a Crevalcore) cerca punti per uscire dai playout a Castell’Arquato contro il Baraccaluga. In C2 si gioca l’ultima giornata: l’unica modenese che ha qualcosa da chiedere è l’Emilia Futsal quinta, che gioca alle 15 a Lizzano in Belvedere contro L’Eclisse e deve ridurre l’attuale -11 dallo Shqiponja secondo che al momento non farebbe giocare la semifinale playoff (serve il -9). Oltre a vincere i gialloneri devono sperare che il Nonantola (già salvo) fermi alle 15 in casa lo Shqiponja, la Pro Patria già promossa gioca alle 15 a Moglia col fanalino Bondanello. In Serie D (ultima giornata) lo United Carpi ha giocato ieri sera con l’Atletico Castellazzo.

d.s.