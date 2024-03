Mc, il ko è indolore: è salvezza matematica

Nonostante la sconfitta casalinga 7-2 col Petrarca Padova capolista, il Modena Cavezzo festeggia l’obiettivo stagionale della salvezza in Serie A2 Elite con 3 turni di anticipo. Il verdetto era già arrivato venerdì sera con il ko per 10-2 dell’Altovicentino a Genova per mano del Cdm: i veneti era rimasti infatti penultimi a -14 dai gialloblù e avendo solo 2 gare da giocare (devono ancora riposare) al massimo sarebbe potuti salire a -8, "forbice" che non farebbe comunque giocare il playout. Con la salvezza raggiunta, la squadra di Sapinho ha tenuto testa per un tempo (1-3 al riposo) ai veneti con la doppietta di Dudu Costa, cedendo poi alla distanza. E al PalaCavezzo è stata festa per due perché grazie al ko casalingo 1-2 del Pordenone col Mestre i patavini hanno centrato il salto in A1.

Serie C1. Nella penultima giornata (ultima il 6 aprile) arrivano due pari dal sapore opposto per Sassuolo e Montale. Grazie al 4-4 di Palagano col Forlì i neroverdi (doppietta di Antonietti) sono terzi matematici e sfideranno in semifinale playoff il X Martiri, mentre l’identico 4-4 del Montale sul campo del Baraccaluga (tris di Cellurale e gol di Di Modugno) azzera le ultime chance di salvezza diretta (Parma vince e scappa a +4) e condanna gli orange ai playout.

Serie C2. E’ finita la regular season e pur chiudendo con un successo e al 5° posto l’Emilia Futsal non potrà giocare i playoff. I gialloneri battono 6-5 a Lizzano L’Eclisse (doppio Venturelli, poi Roggiani, Cristoni e Casarini) ma vince anche lo Shqiponja (6-3 sul campo del già salvo Nonantola, in gol con Po due volte e Parisi) e così i reggiani secondi restano a +11 e per via della "forbice" sono già in finale playoff. Chiude con un successo 8-2 la Pro Patria già promossa che sbanca Moglia sul Bondanello coi sigilli di Salerno (4), Gaglio (2), Quaquarelli e Castejon. Intanto il quarto di Coppa di C2 col Bertinoro è stato anticipato a sabato 23 alle 16 a San Felice. Serie D. Nell’ultima giornata lo United Carpi cede 3-1 in casa con l’Atletico Castellazzo e rimane ultimo.

d.s.