Mc lotta, ma perde in Liguria. Montale ne fa sei al X Martiri

Lotta per un tempo ma poi cede il Modena Cavezzo che a Campo Ligure viene battuto 7-4 dal Cdm. Una sconfitta a testa alta nella 7^ di ritorno di Serie A2 Elite, che mantiene tutto immutato in coda, visto che perdono anche Pistoia e Altovicentino. Gialloblù avanti subito 2-0 con Gargantini e Dudu Costa, poi i liguri la impattano prima del riposo e mettono la freccia a inizio ripresa. Immediato il 3-3 di Aieta, poi il Cdm piazza un break di 4-0 e nel finale accorcia Dudu Costa. Classifica: Petrarca 45, Altamarca 38, Pordenone 37, Cdm 34, Elledì 31, Leonardo 29, Lecco 28, Mestre 27, Pagnano 25, Fenice 19, Modena Cavezzo 18, Altovicentino 7, Pistoia 3. In C1 mezzo passo falso del Sassuolo, fermato sull’8-8 dal Rimini: i neroverdi (tris di Antonietti, doppietta di Terranova e reti di Ruini, Candeloro e Gazzadi) terzi vedono il Faenza capolista scappare a +6 dopo una gara iniziata in rincorsa dall’1-3 dopo i primi 10’ poi il 4-4 a metà tempo e la beffa con il pari subìto a 6 secondi dalla fine. Sorride il Montale che affonda 6-0 il X Martiri e sale a +5 dall’ultimo posto con i sigilli di Meschini (3), Degli Esposti (2) e Manca. In C2 avvicina la matematica promozione la capolista Pro Patria San Felice col netto 12-1 sul Ludovico Ferrara firmato da Salerno (4), Quaquarelli (3), Gaglio (2), Spatari, Castejon e Garofalo. I giallorossi a 3 gare dalla fine rimangono a +5 sullo Shqiponja, mentre un super Hdioued trascina con 3 reti l’Emilia Futsal nel 3-1 al Nonantola nel derby che fortifica il 5° posto dei gialloneri. In Serie D (6^ di ritorno) doppio ko per le due carpigiane: lo United Carpi (2 a testa Boadu e Grazian) cede 6-4 sul campo del Corte, la Virtus Cibeno (Rinaldi e Casceglia) si arrende 5-2 in casa alla Legione Parmense.

d. s.