Mc regge solamente un tempo. Pro Patria agganciata in vetta

Decimato da 8 assenze e con 3 ragazzi dell’Under al debutto (Ferrari, Turchetti e Riggio), non c’è scampo per il Modena Cavezzo, che chiude l’andata di A2 Elite travolto 8-1 a Rovereto. I gialloblù resistono un tempo, chiuso sotto 2-0, accorciano a inizio ripresa con Lozano ma poi nei 10’ finali subiscono altre 6 reti. Le altre: Elledì-Altamarca 3-3, Cesena-Pordenone 1-1, Lecco-Mestre 1-4, Maccan-Mantova 2-4, Ol. Verona-Cdm 2-5, Milano-Leonardo 3-2. Classifica: Mestre e Mantova 33, Altamarca 27, Elledì 23, Maccan e Lecco 22, Rovereto 20, Pordenone 19, Cdm 16, Cesena 14, Leonardo e Modena Cavezzo 10, Ol. Verona e Milano 7.

Serie C1. Ripartenza amara per la Pro Patria San Felice costretta al pari a Crevalcore (4-4) e agganciata in vetta dal Baraccaluga (6-4 sul Fossolo). Ai giallorossi non basta andare 3 volte avanti con Salerno, perché i bolognesi pareggiano sempre, poi sul 3-3 Salerno si fa parare il libero e Terranova segna in tap in ma l’arbitro annulla spiegando che si tratta di offside, fra l’incredulità generale, prima di correggersi. Sulla ripartenza 4-3 di casa, poi Terranova pareggia. Il Sassuolo sempre ultimo cade 4-2 a Gatteo: Candeloro e Charari avevano firmato l’1-1 e il 2-2.

Coppa C2. Avanzano in semifinale Emilia e Montale, mentre il Nonantola cede 4-0 in casa al Bagnacavallo. Il Montale passa a Reggio 5-4 sui Celtic (2 Bihrouz, Cellurale e Filadelfia), mentre l’Emilia dopo l’1-1 con l’Inedit (rete di Bergonzini) passa ai rigori dove segnano Bergonzini e Roggiani mentre Razougui para tutti i penalty dei riminesi.

Coppa D. Ultima giornata dei gironi che promuove agli ottavi solo due modenesi, lo Sporting Modena (gruppo "D") che già qualificato cede 4-0 alla Virtus Libertas e lo Junior Finale (gruppo "E") che già primo batte 6-5 il Terre di Castelli, mentre il ko 5-4 in casa con la Libertasargile costa la qualificazione allo United Carpi.

d. s.