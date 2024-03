Mc vince e ipoteca la salvezza

Il Modena Cavezzo non sbaglia e battendo con il perentorio punteggio di 6-2 l’Altovicentino ipoteca la pratica salvezza in A2 Elite. I gialloblù mandano a -14 i veneti a 5 gare dalla fine dopo un avvio in equilibrio: per 2 volte Dudu Costa (nella foto) porta avanti la squadra di Sapinho e per due volte Pedrinho pareggia, ma a inizio ripresa ancora Dudu Costa (tris per lui) fa 3-2 e da lì Vlasi, il portiere Pardal e Gargantinila chiudono. Le altre: Elledì-Pagnano 5-4, Fenice-Petrarca 0-1, Pistoia-Lecco 2-3, Pordenone-Cdm 4-1, Altamarca-Mestre 4-5, rip. Leonardo. Clas. Petrarca 48, Pordenone 40, Altamarca 38, Elledì e Cdm 34, Lecco 31, Mestre 30, Leonardo 29, Pagnano 25, Modena Cavezzo 21, Fenice 19, Altovicentino 7, Pistoia 3. In Serie C1 il Sassuolo a 3 gare dalla fine scivola a -8 dalla vetta e -6 dal 2° posto col secondo pari casalingo di fila, a Palagano per 4-4 col Baraccaluga. Prosegue il buon momento del Montale che torna con un prezioso 4-4 in chiave salvezza da Crevalcore dove segnano Degli Esposti, Meschini (2) e Cellurale. In C2 la capolista Pro Patria San Felice dopo un avvio shock (0-2 dopo 7’ con Baglioni e Piccinini) sbanca 10-2 Nonantola e a 2 gare dalla fine mantiene il +5 sullo Shqiponja e il +6 sul Guastalla: vincendo sabato col Ponte Rodoni sarà C1. Per i giallorossi la riscossa è firmata da Salerno (2-2 al riposo), poi nella ripresa si scatenano Quaquarelli, Guerra, ancora Salerno, Garofalo (2), il portiere Latino, Gaglio e Spatari. Cade a Ponte Rodoni 5-3 l’Emilia Futsal, cui non bastano Bergonzini, Ingino e Cirrito. In Serie D lo United Carpi cede 7-1 in casa al Phoenix (rete di Negrelli), sorride la Virtus Cibeno col 4-2 al Corte firmato da Casceglia, Grazioli, Bigarelli e Nosari.

d.s.