McCurry al Forum Monzani. Il fascino della devozione

Amore, impegno, fede, amicizia, dedizione: quante forme può assumere la devozione? il nuovo libro di Steve McCurry, icona della fotografia contemporanea, raccoglie i mille volti di un sentimento tra i più potenti al mondo.

L’artista presenta ‘Devotion. Amore e spiritualità’, edito da Mondadori, al Bper Banca Forum Monzani di Modena questa sera alle 21, nel corso di un evento speciale a cui si accede esclusivamente con prenotazione dal sito forumguidomonzani.it. Con oltre cento immagini, di cui settantacinque mai pubblicate prima, il fotografo offre al lettore una riflessione molto intima su come ogni individuo possa dedicare tutto sé stesso ad altre persone o a una fede religiosa.

Le pagine di Devotion mostrano ritratti di monaci buddhisti, artigiani, bambini intenti a studiare, madri che assistono i figli, anziani che si supportano a vicenda: una potente raccolta di fotografie che svelano il lato più sensibile degli esseri umani ai quattro angoli del mondo.

Data la natura multiculturale del libro, nato dal dialogo con persone di diversa origine, religione e appartenenza geografica, ‘Devotion. Amore e spiritualità’ verrà tradotto in diverse lingue, pubblicato e distribuito in tutto il mondo da editori francesi, spagnoli, inglesi e tedeschi.

La storia di Steve McCurry ha radici lontane nel tempo: nato il 24 Febbraio 1950 in un piccolo sobborgo di Philadelphia, ha studiato teatro nel 1974 e dopo aver lavorato al Today’s Post presso il King of Prussia per due anni, ha deciso di partire per l’India come fotografo freelance. McCurry si è dedicato a fotografare i conflitti internazionali, tra cui le guerre in Iran-Iraq, a Beirut, in Cambogia, nelle Filippine, in Afghanistan e la Guerra del Golfo. Il lavoro di McCurry è stato descritto nelle riviste di tutto il mondo e contribuisce sovente al National Geographic Magazine. McCurry è membro della Magnum Photos dal 1986. E il destinatario di numerosi premi, tra cui il Magazine Photographerof the Year, assegnato dalla National Press Photographers Association.

Ha vinto inoltre per quattro anni consecutivi il primo premio al concorso World Press Photo Contest e l’Olivier Rebbot Memorial Award per due volte. L’appuntamento di stasera è visibile anche in streaming sulla pagina Facebook e sul canale YouTube del Bper Banca Forum Monzani.