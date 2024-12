"Meccanica, salari insufficienti: sciopero"

Natale con sciopero per le aziende metalmeccaniche del comprensorio sassolese, le cui maestranze si fermano, in settimana, per il contratto nazionale, rinnovato l’ultima volta nel 2021 e oggetto di trattative che, cominciate lo scorso marzo, fin qua non sono andate a buon fine.

"Inaccettabile – scrive Fiom Cgil Modena – il comportamento di Federmeccanica. Non solo ha rigettato la piattaforma votata da migliaia di lavoratori e lavoratrici in tutto il paese, ma ha deciso di proporre una ‘contro piattaforma’ con richieste che peggiorano le condizioni salariali e normative dei lavoratori".

Da qui la decisione, assunta dalle Rsu Fiom Cgil delle aziende più importanti del distretto ceramico modenese, di proclamare uno sciopero nelle due ultime ore dell’orario di lavoro per le giornate di domani, martedì, mercoledì e giovedì.

"La crisi la sentono per primi i lavoratori, che vedono salari fermi e costi che crescono. Serve – scrive il sindacato annunciando la protesta del comparto provato dalla congiuntura – un cambio di passo che guardi al futuro di un paese che rischia di veder calare i posti di lavoro, già in parte precari, e che non punti al contenimento dei costi ma che veda investimenti, ricerca e valorizzazione delle professionalità".

Le aziende che articoleranno lo sciopero in questo modo sono System Ceramics, System Logistics, Sacmi Mold & Dies, Tecnoferrari e Modula, limitatamente allo stabilimento sito a Fiorano Modenese, ovvero realtà che occupano in totale circa 1300 dipendenti diretti.

Già a metà maggio, peraltro, i sindacati avevano portato i lavoratori in piazza, ed anche in quell’occasione il casus belli era il rinnovo del contratto: si trattava, allora, di quello degli addetti del settore ceramico, rinnovato poi a luglio.

Stefano Fogliani