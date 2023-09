Meccanico e conduttore per un Impianto a biogas

Il Centro Impiego Mirandola ricerca per conto di un’azienda del settore agroindustriale di Finale Emilia 1 addettoa alla conduzione di impianto a biogas. La persona assunta verrà inserita gradualmente nell’impianto e dovrà dirigerlo in autonomia. Deve essere una persona di fiducia che lavorerà a stretto contatto con il responsabile dell’impianto e deve avere capacità per le piccole riparazioni meccaniche. È indispensabile l’utilizzo del muletto e di piccola attrezzatura in genere (chiavi da meccanico, martello, ecc..). Si offre un contratto a tempo determinato con la possibilità di trasformarlo in tempo indeterminato. La persona svolgerà orario a tempo pieno distribuito tra 8-12 e 1418. Previsto riposo sabatodomenica. È richiesta reperibilità. Le domande vanno inviate

entro il 28092023 a [email protected]