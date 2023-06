Meccanico saldatore e manutentore

Il Centro per l’impiego di Vignola cerca per conto di una officina meccanica di Castelnuovo 1 operaioa meccanicoa da inserire all’interno del proprio organico aziendale alalla quale affidare quotidiane mansioni di meccanicoa, manutentoretrice e saldatoretrice inox e ferro. Glile interessatie dovranno avere già maturato una specifica esperienza nello svolgimento di attività e dovranno avere patente B ed essere automunitie. La sede di lavoro è nei territori dei comuni di Castelnuovo Rangone e Spilamberto e presso sedi di altri clienti che si trovano nel raggio della provincia di Modena. Si offrirà un contratto di lavoro a tempo determinato con orario a tempo pieno. Le candidature saranno raccolte fino al 21062023. Per candidarsi cliccare sul pulsante invia candidatura nel portale www.lavoroperte.regione.emilia-romagna.it o nell’app LavoroXTe oppure contattare [email protected]