Medaglie ai familiari degli internati nei lager

Sono oltre 600 i deportati in Germania della Val del Dolo e della Valle del Dragone che dopo l8 settembre 1943 rifiutarono di collaborare con i nazifascisti e finirono nei lager tedeschi dove patirono la fame, una delle cause principali di morte, e malattie. Risposero di no all’adesione alla Repubblica Sociale Italiana di Mussolini e di combattere al fianco dei nazisti. Il numero di 600 comprende gli internati militari, i rastrellati civili e prigionieri delle forze alleate, come risulta dallo studio di Aldo Magnoni svolto in collaborazione con la figlia Emma. Molti dei superstiti poterono rientrare alle loro case alla fine del 1945, dopo oltre sei mesi dalla fine della guerra, ma per altri i tempi furono più lunghi e ancor di più fu l’attesa di conoscere la fine di loro cari. La comunicazione del decesso dell’internato militare Aldo Galanti di Montefiorino arrivò alla famiglia nel 1949. Domani (domenica 28 gennaio) in Accademia a Modena, in occasione della Giornata della Memoria, il Prefetto di Modena, Alessandra Camporota, consegnerà 44 medaglie d’onore ai familiari di internati militari modenesi, 40 del comune di Montefiorino, tre di Modena e uno di Carpi.

In sala dovrebbe esserci un testimone, 99 enne, che racconterà la sua dura esperienza nel lager. Le Medaglie d’Onore richieste nella sola vallata del Dragone ammontano a oltre il 10 per cento di quelle richieste nell’intero territorio nazionale. Gli Internati della vallata del Dragone, ai quali domenica sarà consegnata l’onorificenza, sono originari di Boccassuolo, Palagano, Savoniero, Costrignano, Monchio, Vitriola, Montefiorino, Casola, Lago e Sassatella. Ai familiari degli internati del comune di Frassinoro, una trentina, la Medaglia d’Onore sarà conferita il prossimo 2 giugno prossimo, in occasione della festa della Repubblica. Questi i 44 ai quali sarà conferita l’onorificenza: Albicini Bruno, Barozzi Dafni, Bartolai Don Sante, Bartolai Ezio, Bernardi Alfonso, Bernardi Timoteo, Berselli Aldino, Bocchi Franco, Bononi Ezio, Bononi Zemiro, Capitani Guido Giosuè, Carboni Paolo, Casini Antonio, Casini Giovanni, Cavazzoni Giuseppe, Debbia Gelsomino, Digani Medardo, Digani Tommaso, Fenech Lovanio, Franchi Alfredo, Franchi Antonio, Gaetti Serafino, Galvani Giosuè, Gigli Dolindro, Guigli Domenico, Guigli Giovanni Detto Barnaba, Guigli Giulio, Guigli Matteo, Maffoni Giacomo Luigi, Mazzotti Ezio, Antonio Italo Miccolis, Monaco Ernesto, Olivari Armando, i fratelli Paladini Dante, Giulio e Mario, Rosi Nello Domenico, Rossi Innocente, Rossi Ivo, Serradimigni Giuseppe, Serradimigni Rineo, Silvestrini Domenico, Ugolini Dino, Zanni Aldo.

Walter Bellisi