Medaglie al valore per Beccari e Moreali

Domenica si terrà al teatro Troisi una cerimonia pubblica, nel corso della quale saranno conferite le Medaglie d’oro al valore civile a don Arrigo Beccari e al medico condotto Giuseppe Moreali (ora scomparsi), quali fautori del salvataggio di giovani e adulti ebrei, in fuga dalle persecuzioni del regime nazista, e rifugiati a Villa Emma di Nonantola, nell’estate del 1943. Una storia finita bene, grazie anche agli aiuti della gente del luogo, specialmente contadini e artigiani (Apparuti) un impiegato comunale (Lazzari), il medico condotto e alcuni preti. In seguito, don Arrigo, intesserà una rete di aiuti, non solo per gli ebrei, ma per tutti i perseguitati del regime nazi-fascista. Impegno che continuerà anche sul piano culturale rivolto ai giovani, fondando a Rubbiara una scuola professionale e una Università Popolare.

"Ho vissuto insieme a don Arrigo per 25 anni e ne ho apprezzato le altissime qualità umane e cristiane" ricorda don Gianni Gilli. g.l.c.