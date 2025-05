Media e social possono modificare negativamente l’attività fisica?

I mass media e i social network sempre più spesso ci presentano video, sfilate di moda, pubblicità, fotografie di atlete nei loro body attillati; tutto insiste sull’importanza di avere un fisico snello.

Secondo noi questo messaggio può portare le persone alla ricerca di perdere peso in modo veloce, anche attraverso un rapporto sbagliato con l’attività sportiva, che non viene più utilizzata per socializzare o per sviluppare il fisico in modo sano, ma per dimagrire velocemente, sottoponendo il corpo a un prolungato sforzo fisico che mette a rischio la salute complessiva della persona anziché produrre benefici: così possono accadere cali di pressione o strappi muscolari; mentre a livello psicologico la tensione per il raggiungimento dell’obiettivo estetico può portare ad attacchi di panico o ad instaurare un rapporto sbagliato con il cibo, vissuto come una minaccia, anziché come un alleato per costruire una condizione di salute ottimale.

Siamo convinti che la soluzione per evitare queste situazioni sia una buona comunicazione tra giovani atleti, allenatori e famiglie che dovrebbero insegnare ai ragazzi l’educazione al rispetto del corpo, evitando di sostenere involontariamente aspettative sociali che si trasformano in personali attraverso frasi che commentano l’aspetto fisico per esempio: ’si vede che hai preso qualche chiletto’; in questo modo si eviterebbe che lo sport si trasformi in un boomerang che peggiora lo stato di salute delle persone nel momento della crescita fisica e dello sviluppo psicologico.

Asia TacciniElisabetta FarnetiClasse 2^EIc Ferrari di Maranello