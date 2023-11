"Medici a gettone a Mirandola. Sulla salute vogliamo chiarezza"

Piano di investimenti e appalti a cooperative che forniscono medici "gettonisti" all’ospedale Santa Maria Bianca di Mirandola nel mirino del consigliere provinciale di Forza Italia Antonio Platis. "Nel grottesco teatrino organizzato a San Prospero lunedì 14, per autocelebrare l’ospedale di Mirandola – attacca Platis – il direttore dell’ospedale dottor Licitra ha confermato che le cooperative di medici hanno garantito la continuità ma non la qualità, mentre la direttrice del distretto dottoressa Ferraresi ha finalmente detto quello che tutti pensano: infermieri e medici non vengono a Mirandola perché le scelte di politica sanitaria sono state, quanto meno, poco lungimiranti. Queste affermazioni non possono passare inosservate".

E così l’esponente azzurro si è fatto scrupolo di presentare una interrogazione urgente in Provincia – discussa forse domani o la prossima settimana – "per conoscere come questo calo della qualità abbia inciso sulle prestazioni ai pazienti e sulla appropriatezza delle cure ai malati. Sulla salute della gente – sottolinea Platis – non si scherza e pretendiamo sia declinato in modo esplicito ciò che è successo e, forse, succede tuttora. Inoltre, vanno messe sotto la lente le politiche sanitarie portate avanti dall’assessore Donini, che evidentemente sono state bollate come inefficaci dai suoi stessi dirigenti". Platis, poi, conclude con l’affondo sul Punto Nascite. "Il Punto Nascite è stato smantellato per volontà della Regione ma l’Ausl ha mantenuto 12 posti letti di ginecologia. Se uno guarda il tasso di occupazione si spaventa. Meno del 25% viene utilizzato, quasi sempre, infatti, i letti sono vuoti".

Alberto Greco