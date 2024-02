Medici aggrediti, mille episodi di violenza in soli quattro anni: "Fenomeno gravissimo"

Modena, 20 febbraio 2024 – Ancora tensione ieri nel primo pomeriggio all’ospedale di Baggiovara, dove il paziente responsabile della devastazione di sabato scorso ha dato di nuovo in escandescenze. Questa volta però il personale sanitario e le forze dell’ordine sono riusciti a contenerlo ed evitare il peggio. Ieri mattina l’uomo, già seguito dal centro di salute mentale di Sassuolo, è stato portato di nuovo in ospedale per accertamenti, e una volta arrivato in reparto si è creata di nuovo tensione: è stato quindi spostato al pronto soccorso dove i medici sono riusciti a calmarlo. Sabato scorso l’uomo, un paziente di nazionalità tunisina, ricoverato in diagnosi e cura, ha divelto un porta sfasciando l’intero reparto fino a quando non è stato bloccato dal personale sanitario e forze dell’ordine.

“La sicurezza degli operatori sanitari è una delle priorità dell’Ausl di Modena" è stato scritto in una nota

“La sicurezza degli operatori sanitari è una delle priorità dell’Ausl di Modena, che è consapevole delle difficoltà del personale nella gestione dei pazienti all’interno del reparto di degenza del servizio Psichiatrico e Cura all’Ospedale di Baggiovara – scrive l’Ausl in una nota –. Sulle problematiche sollevate riguardo all’organico, attualmente il reparto non soffre carenza di personale. La dotazione di personale sanitario è infatti in linea con quanto richiesto dalle linee regionali. Relativamente all’episodio specifico di sabato 17, in quella giornata il reparto non registrava pazienti in sovrannumero e pur in occasione dell’episodio così violento non si sono registrati feriti anche grazie alle misure di contenimento previste e messe in atto dagli operatori che sono riusciti a proteggersi. Dopo l’intervento delle forze dell’ordine, l’Ausl si è subito attivata per ricollocare i pazienti in altre strutture della provincia. Il trasferimento è avvenuto in pochissime ore. Contestualmente è stato creato un gruppo di lavoro che sta definendo in tempi celeri gli interventi di ripristino del reparto e l’avvio di ulteriori lavori di messa in sicurezza già programmati da tempo".

Ma quando si parla di " violenza" sul posto di lavoro , infatti, si intendono tutti gli eventi che vanno dagli insulti alle minacce verbali, fino all’aggressione fisica. Un tema su cui la sanità modenese continua per l’appunto a mantenere i riflettori accesi, con iniziative, campagne di sensibilizzazione ed azioni pratiche: rispetto ad altre categorie di lavoratori, il personale sanitario e socio-sanitario è infatti tra i più esposti. Lente di ingrandimento alla mano, soltanto nel 2019 – stando ai dati raccolti dalle Aziende sanitarie modenesi – si sono contati ben 256 episodi di violenza. Un numero su cui riflettere e che ha registrato un lieve calo l’anno successivo, il 2020, ricordato nella storia per la pandemia, quando furono in totale 232. Nel 2021, invece, scesero a 213, per poi aumentare notevolmente l’anno successivo, nel 2022, quando se ne contarono ben 359. In soli quattro anni, il totale complessivo è di 1062. Come ricordato nel report, "i dati rispecchiano le segnalazioni ufficialmente pervenute agli uffici competenti e non includono tutti gli episodi effettivamente accaduti, che possono manifestarsi con modalità e livelli anche molto diversi tra loro".

Sul tema, anche l’Ordine dei medici di Modena continua a mantenere i riflettori accesi: "Facciamo qualcosa prima che ci scappi il morto. Non vogliamo partecipare a fiaccolate in ricordo di colleghi deceduti sul campo" ha sottolineato il presidente dell’Ordine dei medici, chirurghi e odontoiatri di Modena, Carlo Curatola. "Meno di un anno fa abbiamo scritto al prefetto, ai direttori generali e sanitari delle aziende sanitarie pubbliche e convenzionate, al procuratore della Repubblica per chiedere di aggiornare le strategie anti-violenza nei confronti degli operatori sanitari adottate dalle aziende sanitarie locali – dichiara –. Con nostro grande rammarico dobbiamo constatare che non ha risposto nessuno. Eppure la gravità del fenomeno è sotto gli occhi di tutti e non da oggi. È stato istituito nel 2017, infatti, l’osservatorio locale del nostro Ordine sulla violenza ai sanitari. L’organismo non si limita a un censimento degli eventi sentinella, ma provvede periodicamente a segnalarli alla procura della Repubblica. Nel 2022 ha ricevuto 38 segnalazioni, l’anno scorso dodici e quest’anno una. I dati indicano per fortuna una tendenza al ribasso, ma sono parziali perché le segnalazioni arrivano soprattutto dai colleghi della medicina del territorio: medici di famiglia, pediatri, dentisti, liberi professionisti..." precisa Curatola.