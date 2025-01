Medici di famiglia, domani entrerà in servizio a Zocca Federica Corsini

Domani, a Zocca, entrerà in servizio il nuovo medico di medicina generale a seguito della cessazione, il 30 novembre scorso, dell’attività del medico di base dottoressa Alice Miani, sostituita provvisoriamente, per garantire la continuità assistenziale alla popolazione, da un team di professionisti. Il nuovo medico è la dottoressa Federica Corsini che avrà un incarico temporaneo in attesa delle procedure regionali per l’assegnazione delle zone carenti. La dottoressa Corsini svolgerà la propria attività su appuntamento nell’ambulatorio di via Mauro Tesi 1676/A, lo stesso dove ha prestato servizio il team medico e il professionista precedente, il lunedì, martedì e venerdì dalle 9 alle 13 e il mercoledì e giovedì dalle 16 alle 19. Il sindaco Federico Ropa ringrazia l’Azienda USL di Modena e in particolare la direttrice del Distretto sanitario di Vignola Federica Casoni, per l’attenzione e la celerità messa anche in questo caso, scongiurando la potenziale scopertura per i pazienti zocchesi, e la dottoressa Corsini per aver accettato questo importante incarico".

w. b.