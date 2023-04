Medici nel mirino Minacce via social agli psichiatri dell’Ausl Indagano i carabinieri

di Maria Silvia Cabri

Due minuti di silenzio in memoria della psichiatra Barbara Capovani, morta la notte scorsa in seguito all’aggressione subita a Pisa per mano di un paziente. Anche le sedi della Salute mentale dell’Ausl di Modena hanno aderito ieri mattina all’iniziativa nazionale degli psichiatri per ricordare la collega e sensibilizzare l’opinione pubblica su un problema, quello della sicurezza personale dei medici, che è sempre più allarmante anche nella nostra provincia.

Proprio ieri, giorno del lutto, nelle prime ore del pomeriggio, un uomo, ricollegandosi espressamente alla tragedia di Pisa, sulla propria pagina social ha scritto pesanti e inequivocabili frasi di minaccia con riferimento agli psichiatri dell’Area Nord. E pare abbia anche inviato delle mail. Parole che hanno fatto subito scattare tutte le necessarie procedure previste per questi casi, tra cui l’intervento dei carabinieri. "La sicurezza di tutti gli operatori sanitari e socio-sanitari è per me un elemento fondamentale del nostro lavorare quotidiano – osserva Donatella Marrama, responsabile del Settore mentale Adulti del Dipartimento salute mentale dell’Ausl Modena – ed è una priorità su cui la nostra azienda e il Dipartimento di Salute mentale-dipendenze patologiche sta investendo tantissimo".

È un giorno di lutto "per tutti noi", prosegue la dottoressa. "È una violenza inammissibile, inaccettabile, quella di cui è stata vittima Barbara Capovani, la sua morte ci ha costernato profondamente. Questa vicenda ci lascia tutti attoniti, ma non deve farci sentire impotenti: anche i medici psichiatri, gli psicologi e tutte le professioni sanitarie e sociosanitarie dei servizi di Salute Mentale di Modena si sono fermati per due minuti (con nastro nero al braccio in segno di lutto), per testimoniare la propria solidarietà e manifestare contro ogni genere di violenza per chi si prende cura della salute, fisica e mentale, dei cittadini".

Un momento sentito di solidarietà professionale e riflessione che anche a livello nazionale ha trovato una vasta eco da parte di operatori, aziende sanitarie e associazioni che operano nel settore della salute mentale. "In occasione della Giornata contro la violenza verso gli operatori sanitari – rimarca Marrama – continuiamo ogni anno a fare il punto sulle misure di prevenzione e di sicurezza per gli operatori e a sottolineare la centralità di questo tema, grazie alla forte collaborazione tra aziende sanitarie, prefettura, questura, forze dell’ordine, ordini professionali. Sono frequenti in corso d’anno i momenti di riflessione intra ed extra-aziendali, ma anche all’interno dei singoli servizi, con gli stessi professionisti che vi operano". Ora però è il momento della solidarietà e del lutto, "ci occuperemo come abbiamo sempre fatto di ogni atto di violenza, così come ci occupiamo ogni giorno dei problemi di salute mentale dei nostri cittadini. Per noi, infatti, esercitare la nostra professione significa assicurare supporto, cura, e aiuto e vogliamo continuare a farlo, per garantire salute". Ciò è possibile "nel momento in cui lo stesso professionista ha alle spalle un sistema che lo supporta e devo dire che a Modena lo stiamo costruendo".

Complessivamente nel 2022 sono stati 359 gli episodi di violenza registrati (195 nelle diverse strutture Ausl, 147 in Aou, 17 all’ospedale di Sassuolo Spa); nel 2021 erano state rispettivamente 93, 113 e 7 per un totale di 213. Dall’inizio delle rilevazioni nel 2019, sono state 1062 le segnalazioni complessive ricevute dai lavoratori delle tre aziende. Di queste 1062, il 42% ha riguardato Pronto soccorso e sistema di Emergenza-urgenza, il 22% la Salute mentale.

Due segnalazioni su tre sono state di sola aggressione verbale, mentre una su tre è stata caratterizzata da aggressione anche fisica.