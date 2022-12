"Medici uniti e disponibili, il bene fatto lascia il segno"

"In queste ore ci hanno contattati in tanti. Lettere, messaggi, telefonate... tutti vogliono testimoniare di essere stati curati dai miei genitori, tutti vogliono ricordare quanto preziosa è stata la loro opera. In trentasei anni è stato seminato tanto bene, i risultati li abbiamo sotto gli occhi". Michelle ricorda così il padre Randriatioana Raoelina Martin e la madre Nivo, entrambi medici, deceduti martedì a seguito di un tragico incidente in Madagascar in cui hanno perso la vita anche padre Didier Razafinjatovo, suor Justine Lalao e suor Marie Louise della congregazione mariana della Casa della Carità. Per le conseguenze delle ferite ieri è morta anche suor Marie Odette, che per diverso tempo ha prestato servizio anche nella Casa della Carità di Fontanaluccia, a Frassinoro. Tutti facevano parte della grande comunità di Ampasimanjeva, dove negli anni ha preso forma un ospedale e un villaggio che si prende carico delle famiglie più povere della zona.

Ieri si sono svolte le sepolture delle prime cinque vittime.

"Tutto il villaggio si è fermato per pregare e per dare l’ultimo saluto. Tante persone cantavano ‘grazie per il bene che avete lasciato, un giorno ci ritroveremo di sicuro’" spiega Michelle che da diciotto anni vive e lavora a Sassuolo dopo essersi laureata all’università di Modena, è sposata con tre figli. Il fratello Vola è ingegnere meccatronico e lavora a Poviglio.

Il dott. Martin dirigeva la Fondation Médicale Ampasimanjeva dove operava come chirurgo decine di persone ogni giorno. "Davanti al suo ambulatorio c’era sempre la fila, arrivavano anche da altre zone del paese per la sua bravura e la sua disponibilità – continua la figlia –. Non faceva preferenze per nessuno, per lui tutti i malati avevano la stessa dignità, a qualunque classe sociale appartenessero". Una passione portata avanti sempre assieme alla moglie Nivo che per crescere e far studiare i figli aveva accettato di trasferirsi a Manakara dove ha lavorato in ospedale fino alla pensione. "Erano due genitori molto uniti, hanno sempre saputo lavorare in squadra come sposi e come medici". Martin era tornato in Africa da poche settimane, dopo essere stato in Italia per un mese e mezzo a novembre per lavorare assieme al centro missionario della diocesi di Reggio Emilia al progetto di ampliamento della Fondation Médicale grazie a un importante contributo della Conferenza episcopale italiana.

"Ora serve la collaborazione di tutti per portare avanti l’opera iniziata dai miei genitori e dagli altri missionari; in tanti si stanno muovendo, ma c’è bisogno di trovare persone e medici disponibili a restare lì nonostante tutte le difficoltà. In queste ore – conclude Michelle – a mio figlio più grande ricordo che il bene lascia sempre il segno: se semini qualcosa di buono non viene mai perso, se lavori con passione riceverai indietro tutto, con anche gli interessi".

Paolo Tomassone