Medicina, cambio al vertice. Michele Zoli è il nuovo preside: "Un incarico molto impegnativo"

Michele Zoli, già direttore del Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze di Unimore, sarà il nuovo preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia per il triennio 2024/27, prendendo il posto del prof. Giorgio De Santis.

L’elezione si è tenuta lo scorso 18 dicembre, coinvolgendo tutti docenti, i ricercatori, le rappresentanze del personale tecnico-amministrativo, gli studenti, i dottorandi, assegnisti e specializzandi dei consigli del dipartimento chirurgico, medico, odontoiatrico e di scienze morfologiche con interesse trapiantologico e di medicina rigenerativa (Chimomo), del Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze (Neubiomet) e del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Materno-Infantili e dell’Adulto (Smechimai).

Un corpo elettorale di 325 aventi diritto al voto, dei quali hanno espresso la propria preferenza in 199. Di questi in ben 172 hanno votato per Zoli; 16 le schede bianche e 4 le nulle.

"Sono molto onorato per la fiducia che i membri dei dipartimenti afferenti alla Facoltà di Medicina e Chirurgia mi hanno concesso eleggendomi alla carica prestigiosa di presidente. Sono consapevole di quanto sia impegnativo questo incarico, ma anche di quanto possa essere pieno di soddisfazioni contribuire a valorizzare le grandi qualità e competenze didattiche ed assistenziali della nostra Facoltà, augurandomi di poter contare sulla collaborazione e l’aiuto di tutti i suoi membri", ha commentato Zoli.

Nato a Rimini nel 1958, Zoli si laurea in Medicina e Chirurgia e si specializza in Endocrinologia all’Università di Modena. Dal 1984 al 1987 trascorre ripetuti periodi di lavoro all’Istituto Karolinska di Stoccolma, e dal 1989 al 1998 lavora a tempo pieno e poi a tempo parziale presso l’Istituto Pasteur di Parigi. Nel 1993 e nel 1994 è sotto-direttore associato presso il Collège de France. È nominato professore associato (1998) e quindi ordinario (2004) in Fisiologia presso Unimore. Nel 2006-2008 ricopre una Cattedra di eccellenza alla Scuola Normale Superiore di Lione. Dal 2008 al 2022 è coordinatore del Dottorato in Neuroscienze, dal 2016 al 2018 è Direttore del Centro di Neuroscienze e Neurotecnologie e dal 2018 è Direttore del Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze di Unimore.

Coordinatore o principal investigator di progetti nazionali e internazionali. La sua attività didattica è rivolta principalmente agli studenti di Medicina e Chirurgia, Biologia, e Biotecnologie Mediche. Principali tematiche di ricerca sono la fisiopatologia del recettore nicotinico neuronale ed i meccanismi cellulari e molecolari e nuovi approcci terapeutici delle malattie neurodegenerative. È autore di 320 pubblicazioni.