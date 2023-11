Medicina legale, primo studio su 1.100 corpi: "I killer colpiscono collo, bocca, seni e pube"

Le ferite inferte sul corpo di una donna come una mappa che porta dritti alla predizione e definizione di un femminicidio e forse, questo lo scopo, alla sua prevenzione. Esiste un modo ‘simbolico’ di colpire il corpo femminile nel femminicidio, che ha un suo macabro codice, e che potrebbe diventare anche uno strumento di prevenzione quando la donna arriva al pronto soccorso o in un centro antiviolenza. E’ questa l’intuizione di Rossana Cecchi, ordinaria di Medicina legale a Modena che ha promosso una ricerca che oggi coinvolge le Scuole di Medicina Legale italiane, sostenute dalla Società italiana di Medicina Legale (Simla), con il fine di "studiare il fenomeno del femminicidio con un metodo scientifico valido" che finora mancava. "Partendo dalla distinzione tra femminicidio definito come ‘atto per impedire l’autodeterminazione della donna’ e un omicidio di donna generico è possibile rilevare dei markers sui corpi martoriati delle vittime.