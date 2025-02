Medicina riabilitativa, Bovolenta direttrice

La dottoressa Federica Bovolenta è la nuova direttrice della struttura complessa di Medicina riabilitativa dell’Azienda USL di Modena. L’incarico, della durata di sei anni, è arrivato in seguito ad una selezione pubblica. Specializzata in Medicina fisica e riabilitazione all’Università di Parma, Bovolenta ha iniziato il suo percorso professionale presso l’Ausl di Modena nel 2007. Nel corso della sua carriera si è occupata del percorso di presa in carico dei pazienti riabilitativi in tutti i setting assistenziali (dalla fase acuta ospedaliera alla fase territoriale, ambulatoriale e domiciliare) e in diversi ambiti assistenziali della provincia, compreso l’Ospedale civile di Baggiovara e i Distretti sanitari di Modena, Castelfranco Emilia, Carpi, Pavullo e Sassuolo.

Dal 2018 al 2022, la dottoressa Bovolenta ha lavorato presso la Direzione Generale dell’Ausl all’interno dell’Unità operativa complessa gestione delle attività di specialistica ambulatoriale. Nel 2021 ha conseguito inoltre il master di II° livello in Funzioni direttive e Gestione dei servizi sanitari presso l’Università di Bologna.

"L’Azienda USL di Modena augura buon lavoro alla dottoressa Bovolenta in un ambito estremamente importante per la popolazione. La Medicina riabilitativa è una branca fondamentale che si occupa in maniera trasversale di prevenzione, diagnosi, terapia e riabilitazione della disabilità conseguente a varie malattie invalidanti, congenite o acquisite. Alla luce di questo, la visione d’insieme della nuova direttrice sarà decisiva per migliorare ancora di più il lavoro della struttura complessa".