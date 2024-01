Medicina, un reparto in continua evoluzione: "Ora l’obiettivo è potenziare le ecografie"

"Il reparto di Medicina dell’Ospedale di Vignola? E’ in forte evoluzione, fa rete con gli altri nosocomi del territorio e, per il futuro, mira a potenziare ulteriormente la diagnostica ecografica, così come la presa in carico dei pazienti ortogeriatrici". A illustrare al Carlino cosa è cambiato è la stessa primaria, Maria Cristina Fontana, specialista sia in cardiologia sia in medicina interna e oggi a capo di un reparto dalla forte connotazione femminile: al suo interno, infatti, i medici donna sono undici su dodici.

Dott.ssa Fontana, da quando lei è primario di Medicina a Vignola?

"Ho ricevuto questo incarico nel 2020, quando eravamo in piena ondata Covid. Allora, ricordo che anche Medicina era diventata tutta area Covid, eccezion fatta solo per una piccola parte.

Oggi, sotto il profilo clinico c’è una sorta di eredità che vi portate dietro da questa drammatica esperienza?

"Indubbiamente: abbiamo migliorato la gestione dei pazienti con patologie di carattere respiratorio, a partire dall’ossigenazione ad alto flusso e metodiche di ventilazione non invasiva. Tanto che, nel nostro reparto, siamo appunto in grado di gestire pazienti con problematiche acute".

Quanti sono i posti letto nel suo reparto?

"Su un bacino d’utenza di circa 90.000 persone sono complessivamente 60, di cui 15 per i posti acuti e gli altri di medicina ordinaria. Quattro letti, inoltre, sono dedicati ai casi più critici che necessitano di monitoraggio non invasivo e hanno quindi un infermiere dedicato. Qui i dispositivi sono da terapia semi intensiva. La gestione dei pazienti più gravi è una specializzazione che si basa anche sull’esperienza che ho maturato all’ospedale di Pavullo, avendo prima lavorato qui in terapia semi intensiva".

Quali sono stati, finora, alcuni dei cambiamenti che ha apportato al reparto?

"Anche sulla base delle mie precedenti esperienze, abbiamo potenziato l’utilizzo dell’ecografia al letto del paziente. Ogni sezione del reparto, infatti, oggi ha un ecografo a disposizione. Inoltre, due ’infermieri di percorso’ sono dedicati alla gestione delle dimissioni ed alla individuazione dei bisogni post dimissione. Ma non solo: abbiamo in dotazione un nuovo ecografo molto performante, gestito da Cardiologia ma con la quale lavoriamo in modo integrato, che ci permette di fare attività ecocardiografica in modo molto efficiente. Ultimo ma non per importanza, ci sono anche un day hospital oncoematologico, che opera nell’ambito della rete oncoematologica aziendale, e un day hospital di internistica, dove sono gestiti ad esempio pazienti affetti da anemia e da altre patologie, e un ambulatorio per la terapia anticoagulante orale, per tenere il sangue fluido a pazienti con patologie cardiache o con embolie polmonari".

Cosa c’è nel futuro del reparto di Medicina dell’ospedale di Vignola?

"Le prospettive sono quelle di potenziare ulteriormente gli ambulatori ecografici e in generale l’offerta ecografica. Poi, anche l’implementazione della presa in carico del paziente ortogeriatrico".

Marco Pederzoli