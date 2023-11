"Medicina, urbanistica e Pug: ecco le mie idee"

Una nuova "casa" per i medici di base, le cave, la mensa scolastica, il nuovo Pug. E’ su diversi aspetti che toccano da vicino il suo paese che Francesco Zuffi, sindaco di San Cesario, interviene sulle colonne del "Carlino".

Sindaco, partiamo subito dalla grande novità.

"Nel consiglio comunale della prossima settimana proporremo di deliberare la realizzazione, nella sede dell’ex municipio, di una struttura di Medicina di gruppo. La nostra intenzione, in accordo con Ausl, è quella di creare una sorta di casa comune per i tre medici di base di San Cesario".

Se questo progetto andrà avanti, cosa cambierà?

"I cittadini potranno trovare tre medici di base tutti all’interno della stessa struttura, che avrà l’obbligo anche di avere una segreteria. Ciò significa, da un lato, creare condizioni di maggiore appeal per i medici che opereranno in questo comune (potranno infatti sostituirsi a vicenda); dal punto di vista dell’utenza, si potrà beneficiare di turni di apertura più ampi e della possibilità di avere maggiore assistenza".

E’ tutto su questa iniziativa?

"C’è ancora qualcosa. Stiamo valutando se includere all’interno del medesimo progetto la pediatria, e se ampliare ulteriormente anche i servizi del centro I Saggi, attuale sede di un centro socio aggregativo per anziani, punto prelievi e consultorio, con l’introduzione di un’infermiera di comunità".

Cambiamo argomento. Ha fatto molto discutere, in questi giorni, il fatto che alla cava di Altolà si continui a lavorare, nonostante il fallimento della ditta titolare della concessione.

"È in realtà tutto normale. La procedura di liquidazione ha l’obiettivo di liquidare i creditori alle migliori condizioni. Continuando a lavorare, ci sono più possibilità di vendere l’azienda e incassare liquidità. Per questo non ho condiviso le polemiche degli ultimi giorni. Se e quando ci sarà una vendita, siamo pronti a sederci per portare a casa gli obiettivi sempre prefissati".

E come sta andando la mensa scolastica?

"Anche su questo tema non ho condiviso l’apporto polemico che è stato dato. Bisogna piuttosto lavorare per tenere alta la qualità del servizio e lo stiamo facendo. Nessuno ha mai negato i problemi, ma ai detrattori chiederei: in quali altri comuni della nostra provincia sono previsti accessi diretti per effettuare valutazioni?".

Parliamo di futuro: si ricandiderà?

"A questa domanda sono costretto a rispondere ancora in maniera interlocutoria".

Cosa bolle in pentola entro la fine di questa consigliatura?

"Stiamo lavorando al nuovo Pug, il piano urbanistico generale che definirà lo sviluppo del territorio per i prossimi trent’anni. Molto probabilmente non ci saranno i tempi tecnici per arrivare alla sua adozione in questa consigliatura, ma sarà importante concludere la fase consultiva".

Marco Pederzoli