’Medicine Hub’ la piattaforma per lo sport

La rinnovata Florim Gallery ha tenuto a battesimo, ieri, ‘Sport Medicine Hub’, il primo ecosistema digitale integrato per la medicina dello sport. Una piattaforma innovativa, pensata per medici, atleti, fisioterapisti e allenatori, ma anche e soprattutto un progetto culturale, educativo ed inclusivo, che racconta la medicina dello sport attraverso l’accessibilità. "Se non hai dati, hai solo opinioni, quindi non sei uno scienziato", si è detto in apertura, parafrasando W. Edwards Deming e illustrando una piattaforma che fa sintesi tra tecnologia, ricerca scientifica, formazione e inclusione, con il coinvolgimento di un comitato scientifico di massimo e l’integrazione con strumenti di AI, infrastruttura dati criptata e sicura su blockchain, telemedicina e database clinici.

"Il confronto – si è detto ancora - è alla base dell’attività scientifica", e la piattaforma nasce anche per allargarne i confini, del confronto: il progetto, promosso da Natlive, società proprietaria e promotrice della piattaforma, vuole infatti creare un hub che connetta ricerca, clinica, formazione e innovazione tecnologica, migliorando salute, performance e sostenibilità, e ha i propri partner istituzionali, tra gli altri, in Florim S.p.A., UNIMORE, CONI, AICS e ospedale di Sassuolo.

"Un progetto molto sfidante, che punta a integrare tutte le discipline coinvolte nella medicina dello sport generando conoscenze utili a tutti, atleti, medici, tecnici e istituzioni", ha detto il direttore generale dell’ospedale di Sassuolo Stefano Reggiani, il suo contributo si è aggiunto a quello di un panel particolarmente qualificato. Moderati dal giornalista Claudio Arrigoni, si sono succeduti gli interventi di Giuseppe Porcellini - UNIMORE/Ospedale Sassuolo, del vicepresidente CONI/CSP Milano-Cortina e del CEO di Natlive Fabio Porcellini, che hanno interagito, tra gli altri, con il direttore generale del Sassuolo Calcio Giovanni Carnevali, con l’AD del Bologna Claudio Fenucci oltre che con l’ex campione olimpico Aldo Montano e con Martin Castrogiovanni - Castro Rugby Academy/Founder WAO Academy. In chiusura i saluti di Claudio Lucchese, presidente di Florim SpA.

Rivolta a medici sportivi, fisiatri, ortopedici, fisioterapisti, allenatori, società sportive, federazioni, scuole, Regioni, Ministero Salute, CONI, partner tecnologici e aziende, ‘Sport Medicine Hub’ continuerà il suo percorso con moduli formativi ed informative elaborati in sinergia con i partner del progetto, con l’aggregazione di dati statistici anche con l’utilizzo di IA e con l’espansione della rete scientifica e collaborazioni europee.

r.m.