Medico arrestato in Sri Lanka, maxi multa per rientrare: "Ma non ho catturato farfalle protette"

Modena, 31 agosto 2024 - “Potranno rientrare in Italia dopo il pagamento di una multa, ancora da quantificare". Lo fa sapere la Farnesina che sta seguendo il caso – raccontato ieri da Qn-il Resto del Carlino – del medico modenese 68enne Luigi Ferrari e del figlio ventenne Mattia, arrestati lo scorso 8 maggio in Sri Lanka con le accuse di furto e tentato contrabbando di centinaia di esemplari di farfalle protette, catturate in un parco nazionale. Il Ministero si sta occupando della vicenda "con la massima attenzione ed è subito stato informato dopo il fermo dei due italiani mettendosi in contatto coi familiari tramite l’Ambasciata italiana nella capitale Colombo".

Intanto il noto chirurgo e ortopedico, originario di Sassuolo e che lavora in diverse cliniche tra il Modenese e il Reggiano, è stato raggiunto nel paese asiatico dalla moglie e dall’avvocato di fiducia. "Padre e figlio stanno bene", assicurano dalla Farnesina.

Erano arrivati nell’isola del Sud Est asiatico ad inizio maggio per vacanza. Una meta non casuale anche per la passione di Ferrari per l’entomologia. E sarebbe stato tradito proprio da questa. Infatti, nel corso di un’escursione nell’area naturalistica di Yala – celebre per le diverse specie di insetti endemici – avrebbero catturato centinaia di farfalle e alcuni campioni di piante autoctone, raccogliendoli in barattoli di vetro, bottiglie e bustine. Ma all’uscita dal parco sono stati fermati dai ranger che hanno perquisito i loro zaini, insospettiti da una certa loro agitazione. E sono scattate le manette. Secondo gli amici del medico però, tra cui il presidente del Gruppo Modenese Scienze naturali Lucio Saltini, di cui Ferrari è membro, il professionista "è una persona scupolosa e onesta e mai si sarebbe sognato di catturare insetti protetti". Non solo: "Ferrari è un appassionato di insetti ma soprattutto uno studioso – spiega Saltini – non avrebbe mai messo in pericolo la specie. L’ho sentito anche oggi (ieri, ndr ), è tranquillo ma amareggiato poiché mi ha spiegato di non aver catturato farfalle protette, come invece gli viene contestato. Ma di aver preso 150 piccole farfalle notturne prive di valore commerciale. A breve inizierà la fiera di settore a Modena e spero possa esserci".

Il 23 agosto si è tenuta l’ultima udienza nella quale "le infrazioni contestate sono state ridotte – ha puntualizzato la Farnesina –. Il processo riprenderà nelle prossime settimane e sarà quantificato l’ammontare dell’ammenda, a seconda del numero definitivo delle infrazioni. Una volta pagata permetterà loro di scontare la pena e fare rientro in Italia". Un conto che si preannuncia salato, si parla di alcune centinaia di migliaia di euro. Mauro Malmusi, a sua volta consigliere del gruppo modenese scienze naturali ed ex presidente ammette che possa aver peccato di leggerezza: "Ha raccolto un po’ di materiale per poterlo studiare; mi ha spiegato di aver catturato solo falene. Noi siamo i primi, come gruppo, a sostenere che le leggi devono essere rispettate nei Paesi in cui si entra, ma probabilmente ha agito ingenuamente".