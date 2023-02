"Medico di base, fare di più La petizione firmata da tutti"

La petizione partita a ridosso di Natale con cui si chiedeva di potenziare il servizio di medicina di base si è chiusa con l’adesione di 1.079 persone, la quasi totalità della popolazione di Frassinoro se si escludono i minorenni. A certificarlo è il sindaco Oreste Capelli.

"È stata protocollata dai miei uffici il 9 febbraio", dice il primo cittadino, "e inviata alla direttrice Ausl di Modena, Anna Maria Petrini, e alle massime autorità della Regione Emilia-Romagna".

"In montagna", continua Capelli, "le distanze chilometriche, la dispersione della popolazione e la presenza di pazienti anziani, multipatologici e perlopiù soli, sono fattori di grande criticità per chi fa il medico di base".

Tutto è iniziato lo scorso luglio, quando è andato in pensione uno dei due medici presenti sul territorio. Un solo dottore, Davide Annovi, si è trovato a dover assistere 1.571 pazienti, su un territorio vasto 97 chilometri quadrati.

Si sono poi susseguiti una serie di incontri per fare fronte al bisogno di assistenza sanitaria, ma "purtroppo", rimarca il sindaco Oreste Capelli, "il bando dell’Ausl per l’assegnazione di un posto di medico di famiglia è andato deserto, e la carenza di medici generalisti è una realtà di cui bisogna tener conto".

"Credo che il tema in discussione non sia solo la presenza di un unico medico di famiglia, ma come si debba ripensare l’intera assistenza di base", conclude Capelli. "Bisogna partire dall’infermiera di comunità, passando per l’assistenza domiciliare, la telemedicina, il coinvolgimento attivo delle associazioni di volontariato e il potenziamento della Casa di Comunità di Montefiorino".