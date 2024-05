Medolla al centro, così la squadra si presenta

La candidata a sindaco per il centrodestra a Medolla, Lavinia Zavatti, ha presentato in un incontro con la cittadinanza i nomi della lista ‘Medolla al Centro’ che la sosterranno alle elezioni amministrative di giugno. Questa la rosa dei candidati consiglieri: Elisa Cavana, Mirko Pincelli, Giuliana Razzaboni, Paolo Perondi, Elisa Deserti, Christian Melarosa, Cinzia Casari, Alberto Cossu, Roberto Baraldi, Claudio Tassi, Roberto Reggiani, Giorgio Malavasi. "Si tratta di dodici cittadini accomunati dalla voglia di rendere Medolla migliore, pronti a mettersi al sevizio della collettività senza alcuna ingerenza politica – spiega Zavatti –. Siamo convinti che su Medolla vincano le idee. Serve nuova linfa, una democratica alternanza e punti di vista che mancano in questo comune da oltre 79 anni, caratterizzati da una guida monocolore verso la quale le critiche sarebbero scontate, ma non ci appartengono. Con entusiasmo aderiamo a questo progetto e ci mettiamo a disposizione della comunità. Abbiamo ascoltato consigli e richieste dalle rappresentanze più giovani alle più storiche e riteniamo di essere pronti a cogliere la sfida per amministrare Medolla che offre tanto ed ha molte potenzialità; senza dimenticare la rete d’intesa e collaborazione che in questi anni si è consolidata coi rappresentanti dei comuni limitrofi per un territorio pronto a riprendersi l’importanza che merita e superare i vincoli imposti dal partito che ha per troppo tempo penalizzato la Bassa".

Angiolina Gozzi