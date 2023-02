Medolla, lavori per la banda ultralarga

Medolla invasa dal cantiere per la posa nel territorio comunale, anche lungo le vie principali del centro, dei cavi della banda ultralarga, ad opera della ditta incaricata Open Fiber, utile a completare la rete di utenze e accesso alle strutture di raccordo della fibra ottica. "In questa fase alcuni disagi sono inevitabili – fa sapere Patrizia Sgarbi, assessora alla Promozione della Smart City –. Resta il fatto che la banda ultralarga, portata alle case e alle aziende, sia fondamentale per la comunità. È quindi importante che i lavori arrivino a conclusione. Vigiliamo in modo da ottenere il miglior risultato possibile". L’amministrazione si è anche raccomandata con la ditta di prestare attenzione al decoro urbano nello stoccaggio dei materiali, oltre che ad effettuare i tagli nell’asfalto in modo da agevolare il suo successivo ripristino a cantiere concluso.

a.g.