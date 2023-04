Medolla, ’Notte degli gnomi’ e raccolta fondi in ricordo di Leonardo

Dopo il grande successo della scorsa edizione, ritorna ‘La notte degli gnomi’, ideata dal creativo del legno Roberto Taormina. Quest’anno, l’evento sarà legato a una raccolta fondi per realizzare progetti in memoria di Leonardo Lugli, il bimbo di 7 anni deceduto lo scorso gennaio per una grave malattia. "Sono molto contento di ‘esportare’ l’iniziativa a Medolla e di legarla alla solidarietà – spiega Taormina –. L’obiettivo è di regalare felicità, divertimento e tanti sorrisi ai più piccoli ma non solo, come accaduto l’anno scorso". La serata è organizzata dall’associazione di genitori ‘Scuola Viva’ di Medolla, in collaborazione con Taormina che nella sua ‘Officina delle idee’ ha già realizzato diversi gnomi per l’occasione. L’appuntamento è per il 12 maggio alle ore 20, presso il parco Grande a Medolla. In caso di maltempo, l’evento sarà posticipato al 26 maggio. Obbligatoria la prenotazione al 334 9030339, oppure [email protected] "L’idea di dedicare la notte degli gnomi a Leonardo è nata grazie ad un assessore del Comune di Medolla che conosceva l’evento e si è attivato per portarla nel nostro comune, chiedendoci di organizzarla – spiega Marcello Verri, presidente dell’associazione –. Leonardo era molto conosciuto, veniva a scuola a Medolla e quando abbiamo chiesto ai familiari se potevamo dedicargli l’iniziativa hanno acconsentito. I fondi raccolti saranno destinati per terminare il progetto dell’aula ‘verde’ esterna alle scuole dove i bambini potranno fare lezione all’aperto, aula che verrà intitolata a Leonardo. Per partecipare a ‘La notte degli gnomi di Leo’, ogni bimbo con dovrà portarsi una torcia e noi gli consegneremo la mappa per cercare gli gnomi nascosti in alcune zone di Medolla e portarsene a casa uno.

Lungo il percorso ci saranno alcuni punti di lettura con i volontari di ‘Indovina chi legge’".

Angiolina Gozzi