Medolla, nuova sezione nido: "Così ampliamo la nostra offerta"

Genitori e amministratori in festa ieri a Medolla per un appuntamento che segna una svolta nella vita della comunità: l’inaugurazione della nuova sezione nido (0-3 anni) della scuola paritaria "Laura Benassi". I suoi quattordici posti, infatti, consentiranno di esaurire quest’anno le liste d’attesa. "Le comunità affrontano e risolvono i problemi insieme – ha commentato il sindaco Alberto Calciolari – partendo dalle esigenze delle persone. Così è stato per un’operazione che ha ampliato in tempi rapidissimi l’offerta per le tante famiglie giovani che abbiamo la fortuna di avere a Medolla, una ricchezza che ci consente di guardare al futuro, grazie alle giovani generazioni. Un paese a misura di bimbo è un paese a misura di tutti". Al taglio del nastro, preceduto dall’esibizione dei Rulli Frullini e dai discorsi delle autorità, introdotti dalla pedagogista della "Benassi", Roberta Di Natale, sono intervenuti anche l’assessora alle Politiche educative e scolastiche Jenni Cinquegrana, la consigliera regionale Palma Costi, il presidente della FISM provinciale don Alberto Zironi, il parroco di Medolla don Emilio Bernardoni, Lia Gabrielli e Giorgio Sgarbi, presidenti rispettivamente del Rotary Club Mirandola e dell’associazione Diogene, che hanno sostenuto concretamente la "Benassi" in alcuni dei lavori preparatori della nuova sezione.

"Si è trattato di un grande lavoro fatto insieme, per cui ringrazio oltre al personale della scuola, la giunta, gli uffici comunali e dell’Unione – ha spiegato Cinquegrana – che hanno collaborato per un risultato che non era per nulla scontato, e di cui parte fondamentale sono stati gli incontri con le famiglie dei bambini, che ci hanno permesso di intercettare tutte le esigenze, esaurendo le liste d’attesa".

Alberto Greco