Medolla sbanca Nonantola. Decide Hoxha di testa

LA PIEVE N.

0

MEDOLLA S.F.

1

LA PIEVE N.: Ortensi, Tudini, Belfakir (52’ Monari), Timperio (51’ Iazzetta), Sghedoni, Casarano, Cantarello (51’ Boriani), Montorsi, Cheli, Cataldo (59’ Davitti), Gilli. A disp.: Borghi, Shanableh, Pepe, Traversi, Loussi. All. Barbi

MEDOLLA SAN FELICE: Neri, Malavasi, Saracino, Hoxha, Sentieri, Assohoun, Bugneac (15’ Maccarinelli), Abosoglu (94’ Marconi), Pastorelli, Franco (61’ Leozappa), Adusa (92’ Bagni). A disp.: Abdalla, Benassi, Camara, Atti, Stabellini. All. Semeraro

Arbitro: Petronilla di Parma

Reti: 18’ Hoxha

Note: espulso al 12’ per fallo da ultimo uomo, ammoniti Timperio, Adusa, mister Semeraro, Franco, Pastorelli, Sentieri, Iazzetta

In dieci per 80’ abbondanti, il Medolla San Felice con una prova di forza sbanca Nonantola e dà subito un segnale al campionato da matricola battendo La Pieve grazie al colpo di testa di Hoxha. Al 1’ la squadra di Barbi si rende subito pericolosa, Gilli serve Cheli che prova la conclusione dal limite ma Sentieri devia in angolo. Al 2’ sugli sviluppi del calcio d’angolo, va Sghedoni di testa ma la palla esce di poco alta. Al 12’ Neri atterra Cantarello fuori area e il direttore di gara Petronilla estrae il rosso diretto per l’estremo difensore: Semeraro toglie Bugneac lasciando Adusa da solo in attacco e mette il portiere 2006 (ex Progresso) Maccarinelli. Al 16’ va Montorsi da calcio di punizione, palla che esce di poco sulla destra. Al 18’ cross da calcio di punizione di Franco dalla trequarti e colpo di testa vincente di Hoxha. Al 40’ cross perfetto di Cantarello in area per la testa di Gilli che manda di poco a lato. Nella ripresa la prima occasione arriva al 54’ per gli uomini di Barbi: tiro dal limite di Monari e palla che esce di un soffio sopra la traversa. Al 67’ è Adusa ad andare vicino al raddoppio, tiro da fuori e palla che termina di poco a lato alla sinistra di Ortensi. Al 69’ cross al centro di Monari per Cheli che calcia alto. All’82’ conclusione di Gilli da centro area, devia in angolo Sentieri. Al 90’ colpo di testa di Adusa che esce di poco alto. Al 97’ conclusione di Davitti dal limite, palla che si spegne sul fondo.