Medolla Sf cerca il sorpasso in vetta con la Riese

Altro intenso sabato di anticipi per i dilettanti (ore 15) con 8 gare che riguardano squadre modenesi. In Promozione il Medolla San Felice, appena scavalcato dalla Sanmichelese in vetta, riceve la Riese per riprendersi il comando: nei biancoverdi squalificati Vanga e Saracino, infortunati Adusa, Franco (foto) e Bugneac, già in Coppa ha debuttato Trajkovic, nei reggiani out Fontanesi e Iemmi infortunati, Fall e Marastoni squalificati. Trasferta a San Martino in Rio per il Montombraro, frenato da un punto nelle ultime 3 gare: nei reggiani ko Acanfora e Sula, mentre Antonelli è al completo. In Prima "C" derby cittadino al "Morselli" fra una Modenese lanciata da 3 successi di fila e la Madonnina, in Prima "D" invece c’è Smile-Junior Finale, derby in zona playout. Poi si giocano Antal Pallavicini-Piumazzo (15,30, Seconda G), Consolata-Madonna di Sotto (Seconda F), Ath. Solignano-Prignanese (Terza A) e S.Damaso U21-Baracca Beach (Terza B).

Serie D. Domani nell’8^ giornata è gara verità per la Cittadella dopo 3 ko di fila a San Damaso con la Trevigliese terz’ultima: rientri preziosi in difesa quelli dalla squalifica di Sabotic e Fort per muster Gori, visto che Calanca è ancora ko (lesione al flessore, rientro fra 10 giorni), torna anche Caprioni che però non è al 100%, recuperato Sala dal virus, sempre out Maini e Panfilo. Nei bergamaschi fuori lo squalificato Montalbano e l’infortunato Cassinelli, davanti pronto l’ex Padova Pesenti. Il Tuttocuoio non ha ancora scelto il mister: in lizza Antonioli (ex Reggiana e Ravenna), Epifani e Boschetto.

Eccellenza. Domani l’8^ giornata col big match a Campogalliano dove arriva la capolista Agazzanese (infortunati Negri Vago e Sohumaro, in forse Mastrototaro e Vai) contro una Cdr Mutina quinta (2 vittorie di fila) che ha il dubbio di Ricaldone. Cerca la terza vittoria di fila anche il Terre di Castelli (fuori Esposito, Karapici, Berbetta e Vezzani) a Fabbrico, mentre il Formigine (fuori Maletti, Diallo e Davoli) è di scena a Fidenza con la Fidentina priva di Petrelli, Agostinelli e Dodi.

Davide Setti