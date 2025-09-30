Ha vinto senza urlare

Valerio Baroncini
Ha vinto senza urlare
Modena
CronacaMedolla Sf, lettera all’Aia: "Inspiegabile il rosso a Vanga"
30 set 2025
DAVIDE SETTI
Cronaca
Medolla Sf, lettera all’Aia: "Inspiegabile il rosso a Vanga"

La doppia espulsione comminata dall’arbitro Mongiorgi di Cesena a Saracino e Vanga a fine gara dopo la vittoria di Monteombraro non è andata giù al Medolla San Felice, che in attesa dell’uscita del comunicato con le squalifiche ha mandato una nota scritta all’Aia. "Saracino ha sbagliato reagendo alle provocazioni di Momodu – spiega il presidente medollese Giovanni Levati – ed è giusto che venga sanzionato. Ma Vanga è andato solo a dividere i due per riportare la calma e il suo rosso non ha senso, probabilmente si è trattato di un errore di persona. Abbiamo anche un video in cui si vede bene tutto, speriamo che l’arbitro ammetta il suo errore".

Mercato. Il Camposanto ha preso il difensore centrale Endri Deliu (2006) dal Terre di Castelli, il Formigine ha ceduto in prestito i giovani Jakai al Solignano e Ivancic alla Pgs Smile. Lo stesso Solignano ha piazzato il colpo in attacco di Mattia Ferri (’94) ex Colombaro, Smile e Castelfranco. In uscita dal Castelfranco El Ouahhabi si è accasato all’Airone.

