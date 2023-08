Medolla, tesoretto da 800mila euro Interventi su strade, edifici e welfare

di Alberto Greco

Dopo l’approvazione a maggioranza (contraria la minoranza) del bilancio consuntivo 2022, Medolla si ritrova con un gruzzoletto da oltre 800mila euro che gli consente di rafforzare interventi su edifici pubblici, strade e sociale.

Il consuntivo ha certificato un "avanzo" di quasi 4 milioni di euro (3.942.006,96 euro la cifra esatta), ma la somma disposizione da poter spendere attraverso la manovra di assestamento votata il 24 luglio, detratti gli accantonati (1.312.547,46) e i fondi vincolati (1.966.764,20), voci corrispondenti a obblighi di legge, è – appunto – superiore a 800mila euro in quanto comprende anche una quota investimenti di 80.131,16 euro sul bilancio 2022.

Scende ancora l’indebitamento dell’ente, oggi corrisponde a 347 euro per abitante contro i 425 del 2018. Con la manovra di assestamento sono stati destinati 334.786,21 euro a spese in conto capitale e 479.003,75 euro alla parte corrente.

Una parte di questi verranno impiegati nei prossimi mesi (oltre 40mila euro) per l’abbattimento della retta dei centri estivi, l’estensione di contributi alle famiglie per i nidi e borse di studio per gli studenti meritevoli delle scuole secondarie di primo grado, novità che si somma ai 12.000 euro già previsti per quelle dedicate agli studenti universitari.

Altre risorse invece verranno impiegate per la riqualificazione di edifici pubblici, come i 125.000 euro per il completamento della Sala Arcobaleno, dove oltre all’acquisto di arredi verranno effettuati interventi di ottimizzazione dell’acustica, per ampliarne le possibilità di utilizzo, o gli oltre 50mila euro necessari alla verniciatura esterna della scuola primaria "Iqbal Masih", gli interventi sul Centro per le Famiglie, alla Caserma dei Carabinieri, all’Ufficio Ced, all’impianto di irrigazione del campo sportivo e a piccole manutenzioni. Incrementate di 20.000 euro le risorse per la manutenzione delle strade con la chiusura di buche e abrasioni, in vista della prossima stagione invernale, decisione legata anche all’acquisizione dei mesi scorsi del tratto su territorio comunale della Strada Statale 12.

"Il bilancio del Comune è influenzato sempre meno dalle emergenze sisma e Covid – commenta l’assessora al Bilancio Franca Paltrinieri – e Medolla si trova con i conti in ordine, con una situazione finanziaria che ci consente di programmare e investire soprattutto per un miglioramento complessivo dei servizi e in un aumento delle misure a sostegno della cittadinanza, senza alcun debito fuori bilancio o nuovi mutui, guardando con relativa tranquillità anche al problema del caro energia".