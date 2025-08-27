Medolla, una mostra a pois. Omaggio ai 50 anni di Pimpa: "Sa unire più generazioni"

Solare, positiva, sempre sorridente, Pimpa, la simpaticissima cagnolina a pois disegnata da Altan, ci invita sempre a scoprire il mondo e a meravigliarci anche delle piccole cose che ci circondano (come forse non sappiamo fare più). Ha uno sguardo bambino e parla soprattutto ai più piccoli, ma ha tanto da insegnare anche a noi più ‘grandicelli’.

Quest’anno Pimpa compie 50 anni: era il 13 luglio 1975, infatti, quando sul Corriere dei Piccoli comparve la prima storia con la cagnolina di Altan. In onore di questo importante anniversario, dal 6 al 28 settembre la sala Arcobaleno di Medolla (in via Amendola) ospiterà la mostra "Buon compleanno, Pimpa!", creata e curata da Franco Cosimo Panini editore che oggi pubblica il mensile e i libri con le storie dell’amatissimo personaggio: l’evento viene presentato dal Comune di Medolla, con il sostegno della Fondazione Cassa di risparmio di Mirandola e del Gruppo #WeCare.

Pimpa e il suo amico e ‘papà’ Armando, insieme alla gatta Rosita, a Coniglietto e a Tito, ci conducono in un mondo coloratissimo, popolato di cose belle, tutte da conoscere. La mostra sarà appunto una grande festa, soprattutto per i piccoli lettori che potranno ritrovare alcune fra le storie a fumetti della Pimpa, ma anche per gli adulti che si potranno incuriosire grazie a un’insolita linea del tempo che ripercorre la storia dell’intrattenimento per ragazzi in Italia, dagli anni ‘70 a oggi. E ci sarà pure la sezione "Pimpa off" che tratta l’evoluzione del personaggio come icona della GenZ, simbolo di libertà e inclusività.

La mostra (curata dalla casa editrice modenese in collaborazione con l’associazione culturale Hamelin, Anna Ferri, Francesca Tullio-Altan e Quipos) verrà inaugurata sabato 6 settembre alle 11, e sarà aperta il sabato e la domenica dalle 10 alle 19, e durante la settimana su prenotazione per gruppi e scolaresche, sempre con ingresso gratuito (info, 053553811 o segreteria.eventi@comune.medolla.mo.it).

"La Pimpa è un personaggio noto a livello nazionale, ma profondamente legato al nostro territorio, e ringrazio Franco Cosimo Panini editore per questa bella collaborazione", dice il sindaco Alberto Calciolari.

"Siamo ‘Città che legge’ e quello della Pimpa è un linguaggio universale che parla di pace, gioia, educazione, inclusione, tutti valori che non ribadiremo mai abbastanza", sottolinea Graziella Zacchini, assessora alla cultura. "La mostra celebrativa per i 50 anni è un’opportunità per unire le generazioni – fa notare Maria Teresa Panini –. La forza di Pimpa è quella di riuscire a parlare a bambini e adulti, e ognuno di loro possiede un bellissimo ricordo legato alla cagnolina a pois, che ormai è diventata un’icona della letteratura per l’infanzia".