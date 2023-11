Meeting della rete delle città del dialogo

Mercoledì e giovedì la rete italiana Città del Dialogo, la più grande attiva in Europa con 30 città aderenti, si dà appuntamento a Modena per il secondo meeting annuale che si terrà presso il Laboratorio Aperto, in via Buon Pastore 43.

La due giorni, partendo dall’esperienza del Progetto Divercities, sarà un’occasione di dialogo e confronto sulle iniziative promosse dalle varie amministrazioni nel corso del 2023. Per Modena rappresenta innanzitutto l’occasione per presentare i risultati dei percorsi di partecipazione alle politiche interculturali che hanno portato alla redazione della Carta viva per la Modena Interculturale, approvata dalla Giunta nei giorni scorsi e all’accordo sulla promozione della lingua madre e del bilinguismo.

La rete Città del Dialogo è patrocinata e promossa dal Consiglio d’Europa e fa parte del Programma Icc InterCultural Cities Programme) che comprende 162 città di tutto il mondo, tra le quali appunto Modena. La rete italiana è coordinata da Icei, Istituto Cooperazione Economica Internazionale.

Il meeting della rete è organizzato nell’ambito del Progetto Europeo DiverCities, finanziato dal Programma Cerv (Cittadini, Uguaglianza, Diritti e Valori) della Commissione Europea.