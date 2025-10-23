Memoria, arte e storia tra spiritualità e cultura

Memoria, arte e storia si intrecceranno sabato a Spilamberto, in tre momenti distinti ma uniti dal filo della valorizzazione delle radici spirituali e culturali della comunità. La mattinata sarà dedicata all’anniversario della nascita di don Elio Monari (1913 - 1994), sacerdote e partigiano ucciso dai tedeschi negli anni terribili della guerra: alle 11.30, presso la casa natale di don Monari, monsignor Giuliano Gazzetti, vicario generale dell’arcidiocesi, scoprirà e benedirà una lapide in sua memoria. Il ricordo proseguirà alle 19 con la Messa solenne nella chiesa di Sant’Adriano. Alle 16 presso la chiesa della Madonna del Carmine verrà presentato il restauro dell’ancona di Antonio Traeri, detto "il Cestellino". L’intervento ha riguardato la prima cappella di sinistra, dedicata a San Gaetano da Thiene, gravemente danneggiata dall’umidità. L’ancona, capolavoro del plasticatore modenese attivo tra Sei e Settecento, è un pregevole esempio di arte barocca emiliana: all’interno ospita un dipinto di Luigi Manzini raffigurante il santo che riceve la regola dell’ordine da un angelo, con la Madonna col Bambino in alto tra le nubi.

A seguire don Davide Sighinolfi, parroco di Spilamberto, presenterà il suo nuovo volume "1643. Spilamberto e la guerra di Castro". Dall’archivio parrocchiale sono riemerse le tracce di un episodio quasi dimenticato: nel 1643, in pieno conflitto tra il Ducato di Modena e lo Stato Pontificio, i decessi nel paese salirono a quasi 200, contro una media annua di appena 20. "E da questi elementi ho riscoperto una guerra dimenticata, sanguinosa e dolorosa per il paese e per l’intero territorio modenese", scrive don Davide.

