Memoria Festival, Bergomi confermata

A Mirandola trovata piena convergenza dei soci, che compongono il Consorzio del "Memoria Festival", sul nome del presidente. Confermata alla presidenza della più importante istituzione culturale della Bassa modenese, la dottoressa Mariapaola Bergomi, che succede così a sé stessa per un secondo mandato. Nella seduta di insediamento del nuovo Consiglio Direttivo del Consorzio "Memoria Festival", che vede la partecipazione, oltre che di Mariapaola Bergomi, designata dal Comune di Mirandola, anche di Alberto Bergamini, Cosimo Quarta e Sabrina Mencarelli, in rappresentanza rispettivamente di San Felice 1893 Banca Popolare, Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola e Coldiretti Modena, è stata deliberata all’unanimità la nomina di Mariapaola Bergomi alla presidenza del Consorzio per il triennio 2025–2027. Nel corso dell’assemblea dei soci fondatori del Consorzio per il Memoria Festival di Mirandola, Bergomi è stata rieletta all’unanimità, ricevendo il pieno sostegno di tutti i rappresentanti delegati. Con la sua nomina ci si lasciano, dunque, alle spalle le polemiche che avevano accompagnato la sua indicazione da parte della sindaca Letizia Budri, oggetto di critiche da parte delle minoranze di centrosinistra, della lista civica Mirandola 50mila e del Pd, per i criteri non "trasparenti" della scelta che avevano portato a preferirla tra altre disponibilità ricevute dal Comune per l’incarico. La rielezione della presidente Bergomi rappresenta un segno di continuità nel percorso del Memoria Festival, evento che ha saputo imporsi a livello nazionale come spazio di riflessione sui grandi temi della memoria, del pensiero e della società contemporanea. "Sotto la presidenza della dottoressa Bergomi – sottolinea la sindaca Letizia Budri - il Festival ha saputo consolidare il proprio prestigio, rafforzare la rete di collaborazioni con istituzioni e partner culturali, e aprirsi sempre più al territorio, coinvolgendo un pubblico ampio e trasversale".

Alberto Greco