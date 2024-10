’Memoria Festival’ in ricordo di Franco

Sarà intitolata alla memoria di Ernesto Franco, che è stato direttore generale della Einaudi e a lungo presidente del Comitato Scientifico del più importante evento culturale della Città dei Pico, la decima edizione del "Memoria Festival". Lo ha reso noto la presidente del Consorzio per il Memoria Festival Mariapaola Bergomi l’altra sera, che nel suggestivo scenario di Villa "La Personala" all’interno dell’evento organizzato dal Rotary di Mirandola, ha anticipato data e tema di questa manifestazione che di anno in anno va riscuotendo sempre maggiore interesse e partecipazione. La kermesse si terrà dal 6 all’8 giugno con programma ricco di appuntamenti. "Il Memoria Festival continua ad attirare interesse e curiosità – ha confermato Bergomi, accompagnata dal direttore artistico Giampaolo Ziroldi –. Sono felice che il presidente Francesco Vincenzi e la Fondazione Cassa di Risparmio, continuino a ritenere questo progetto come prezioso volano culturale e catalizzatore per la promozione del territorio e della vita pubblica e culturale di Mirandola. Sarà un’edizione caratterizzata da un evento inaugurale dedicato alla memoria del compianto amico Ernesto Franco".

al.g.