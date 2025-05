Memoria Festival Sulle isole del sapere

In questi tempi così veloci, convulsi e complessi, talvolta avremmo desiderio di rifugiarci su un’isola per pensare, per riflettere, per guardarci dentro. E saranno appunto ’Isole’ speciali della letteratura, dell’arte, della scienza, del cinema e della musica, quelle che il ’Memoria Festival’ di Mirandola ci offrirà dal 6 all’8 giugno per la sua decima edizione: 100 ospiti in 70 appuntamenti per tre giornate di dialoghi, presentazioni, mostre e spettacoli, navigando fra gli arcipelaghi del sapere. Tutto nel ricordo di Ernesto Franco, direttore editoriale dell’Einaudi, scomparso lo scorso settembre, che ha presieduto il comitato scientifico del festival e ne è stato ‘anima’ e motore: "Le isole erano un tema a lui molto caro: da genovese era legato al mare e alle storie che il mare può portare", sottolinea Giampaolo Ziroldi, direttore del festival, che ieri mattina – alla presentazione ufficiale del programma – ha dato il benvenuto al nuovo presidente Enrico Selva Coddé, amministratore delegato di Mondadori Libri che collabora all’organizzazione.

Nel suo approccio multidisciplinare, il Memoria Festival ‘abiterà’ i luoghi di Mirandola, terra di Pico, ed esplorerà tanti territori con protagonisti di primissimo piano. Tantissimi gli scrittori ospiti, narratori bestseller come Viola Ardone, Fabio Genovesi, Teresa Ciabatti, Matteo Bussola, Roma Petri, Sveva Casati Modignani, elegante signora in rosa, Edoardo Albinati e Mario Desiati, entrambi vincitori del premio Strega, e autori internazionali come Anna Katharina Fröhlich che racconterà la sua storia d’amore, nata fra i libri, con Roberto Calasso, fondatore dell’Adelphi, e Jhumpa Lahiri, narratrice e traduttrice, vincitrice del premio Pulitzer. Psicologi e psicanalisti, come Alberto Pellai, Anna Oliverio Ferraris e Vittorino Andreoli, analizzeranno l’isolamento dei giovani e delle famiglie, mentre con l’astrofisico Amedeo Balbi potremo chiederci se... siamo isolati nell’universo, e con Antonella Viola, scienziata e divulgatrice, si guarderà al futuro e alla ‘rivoluzione della cura’.

Con Federico e Jacopo Rampini si parlerà dell’isolamento di nazioni che non dialogano, mentre Massimo Cacciari ci porterà su quell’Arcipelago che è l’Europa, "irriducibile pluralità dove i singoli elementi convivono in quanto inevitabilmente separati". Il giornalista Luca Steinmann racconterà le ’Vite al fronte’ fra Donbass, Libano o Siria, e Domenico Quirico lo scontro fra Islam e Occidente. Al festival conosceremo isole geografiche e ‘reali’ come l’Inghilterra svelata da Antonio Caprarica, e isole del mito, come quelle rilette da Silvia Romani. E Davide Rampelli, con i suoi ’Paesi e paesaggi’, ci farà scoprire (come a ’Striscia la notizia’) le isole delle eccellenze italiane. Al festival arriveranno anche ospiti del mondo dello spettacolo, Marisa Laurito e Red Canzian, Alberto Barbera, direttore della Mostra del cinema di Venezia, e Piera Detassis, direttrice dei premi David di Donatello, il campione di F1 Riccardo Patrese, il pianista Marco Scolastra. Ci sarà Danilo Masotti, ideatore degli ‘umarell’, che parlerà della sua esperienza come caregiver accanto all’amata mamma, mentre l’arcivescovo Erio Castellucci parteciperà a un evento su un secolo di scautismo. E su queste Isole di famosi ci sarà spazio anche per i bambini, con iniziative tutte per i più piccoli: fra gli ospiti, Sveva e Cristiano Sagramola, Guia Risari, Tommy e Gianluca Nicoletti. Info, www.memoriafestival.it