’Memorial Galli’, l’omaggio di Pieve al noto chef

Si è concluso a Pievepelago il 3° ‘memorial Massimo Galli’ di tennis, organizzato dall’a.s.d. Pieve quale doveroso omaggio al noto chef e grande volontario scomparso a 63 anni nel marzo 2022, che ha sempre puntato il suo impegno sui valori dello sport giovanile e del tennis in particolare. Al torneo hanno partecipato molti tennisti dall’Emilia Romagna e dalla Toscana. La vittoria è andata a Giovanni Mugnai di Livorno, davanti a Alessandro Reggianini di Pievepelago, terzo Guido Manfredini di Bologna e quarto Erico Picchietti di S. Felice. La premiazione è stata effettuata dal presidente del Coni Emilia Romagna Andrea Dondi (anche grande amico di Massimo) e dal rappresentante Bper Diego Landi, con la presenza della moglie, del figlio e del fratello di Massimo, a cura dell’a.s.d. Tennis Pieve (Andrea Galli) e con l’organizzazione di Fausto Criscuolo. Sul valore del turismo sportivo sul nostro Appennino e l’auspicata ulteriore promozione, si è soffermato Andra Dondi. Si punta ad un sempre maggior successo di queste iniziative caratterizzate dalla collaborazione tra i settori sportivi emiliani e toscani. E’ stato ricordato che al Circolo Tennis di Pieve sono passati in questi anni tanti giovani della Versilia, come gli allievi del tennis Club Forte dei Marmi tra cui potrebbe esservi stata la campionessa Jasmine Paolini (di certo era presente il fratello William, tennista anche lui) di cui si cerca una possibile foto giovanile a Pieve.