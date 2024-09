Memorial Iotti, vince Modena. E la Stadium risorge a Ferrara

Doppio successo modenese, nei due tornei precampionato che hanno caratterizzato l’ultimo week end di settembre: con un doppio successo, sovvertendo in parte anche i pronostici della vigilia, il Volley Modena si è aggiudicato la terza edizione del Memorial Iotti – Bellei, battendo il favorito VTB Bologna, e la Stadium Mirandola è risorta nel Memorial Soriani a Ferrara, battendo nelle due gare in programma due formazioni di A3. La pesante sconfitta interna nel Torneo Precampionato di mercoledì sera, aveva abbastanza scosso la squadra di Bicego, che a Ferrara ha ritrovato ritmo e gioco, per battere 2-1 il Gabbiano Mantova, e poi 3-1 (23/25 25/18 25/20 25/21) il S.Donà, capace di scappare nel primo parziale, ma poi rimontato e tenuto sotto controllo da Sitti e compagni. Ancora più netto il successo in finale del Volley Modena, che alle Guarini ha strapazzato il VTB Bologna con un netto 3-0 (25/22 25/16 25/22) che non ammette discussione, e che testimonia la superiorità della squadra di Di Toma, capace in semifinale di superare 3-2 Campagnola. Nella finalina le reggiane hanno strapazzato la BSC Sassuolo, che dopo aver dato fondo alle energie nella semifinale, persa 2-3 con Bologna, nella finalina si sono arrese 0-3 con le reggiane.

A parte i due tornei, nella fine settimana si sono giocate altre amichevoli, con Kerakoll Sassuolo e National Villa d’Oro che pareggiano 2-2 una gara caratterizzata soprattutto dalle assenze, mentre la Spezzanese si arrende al S.Martino in Rio: tra le ragazze, netta sconfitta della Moma Anderlini contro la Rubierese, mentre la Zerosystem S.Damaso prosegue nel programma di lavoro, superando 3-1 un Arbor Reggio concreto e combattivo.

r.c.