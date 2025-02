Memorial Orlandini e trofeo Fatro alle Piane. Doppio successo per l’Olimpic Lama

LAMA MOCOGNOSotto la neve fresca, sabato e domenica si è svolto alle Piane di Mocogno il memorial A. Orlandini (valido come Campionato Regionale FISI) e il 6° Trofeo Fatro, organizzato dallo Sci Fondo Pavullese, sulle piste del Centro Federale FISI "Centro Fondo Lama Mocogno". II premio per le società è stato vinto per il dodicesimo anno consecutivo dall’ Olimpic Lama che si è aggiudicata ance il 16° Trofeo Fatro: "Una doppia vittoria -dicono i responsabili dell’Olimpic Lama- che riassume il risultato collettivo, al di là del risultato dei singoli. Un ringraziamento a Fatro, sensibile sponsor dell’intero movimento".

Sabato le gare delle categorie under 14 e 16 si sono svolte a tecnica libera, quelle delle categorie Giovani, Senior e Master mass start in tecnica libera 9 km. Nell’under 14 femminile prima Aurora Salzillo (Olimpic Lama), nell’under 14maschile primo Andrea Biondini (S.Annapelago), nell’under 16 femminile prima Alessia Fraulini (S.Annapelago), nell’under 16 maschile primo Samuele Fraulini (Olimpic Lama), nella categoria Giovani/senior femminile prima Dina Biondini (SS Frassinoro), nella giovani/senior maschile primo Antonio Tazzioli (Olimpic Lama).

Domenica tutte le categorie hanno gareggiato a cronometro in tecnica classica (dai 0.8 km ai 9 km). Nella categoria super baby femminile ha vinto Rebecca Fraulini (Olimpic Lama) r in quella maschile Niccolò Pagliarini (Olimpic Lama); nella categoria under 10 femminile ha vinto Carlotta Ferroni (Pavullese) e in quella maschile Leonardo Rigoni (Pavullese), nell’under 12 femminile vittoria per Francesca Salzillo (Olimpic Lama) e in quella maschile Lorenzo Nicosia (Olimpic Lama), nell’under 14 femminile cha vinto Chiara Gualtieri (Piandelagotti) e in quella maschile Andrea Biondini (S.Annapelago), nell’under 16 femminile prima Alessia Fraulini (S.Annapelago) e in quella maschile Samuele Fraulini (Olimpic Lama), nella categoria Giovani/senior femminile prima Dina Biondini (SS Frassinoro) e in quella maschile Antonio Tazzioli (Olimpic Lama’

g. p.