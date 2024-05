Memorial padre Sebastiano, festa alla ’San’

Nel nome del Padre. Dove per Padre si intende Padre Sebastiano Bernardini, al secolo Medardo, frate pavullese di nascita ma sassolese d’adozione scomparso nel dicembre del 2019 a 92 anni dopo aver segnato, da protagonista, la storia del ‘Ricreatorio San Francesco’, di cui è stato anima e guida per oltre 30 anni. E proprio la ‘San’ sceglie di dedicargli due giorni di festa, con la prima edizione del ‘Memorial Padre Sebastiano’ a ricordarne la figura, facendo rivivere, almeno per due giorni, quanto non è più. L’appuntamento è per sabato e domenica, a promuoverlo è la sezione sassolese ‘Veterani dello Sport Giulio Cantelli e Giorgio Mariani’ in collaborazione con il Gruppo Alpini di Sassuolo ed il patrocinio del Comune, che a Padre Sebastiano consegnò, nel 2017 in piazza Garibaldi, la cittadinanza onoraria.

"Ci è parso doveroso omaggiare una figura di straordinaria importanza per la comunità con una due giorni nel corso della quale scenderanno in campo i bambini delle scuole calcio delle società cittadine: Sebastiano – dice il presidente dei ‘Veterani’ Giorgio Barbieri – credeva nel calcio giovanile come mezzo di aggregazione e ci è parso giusto partire da qui, senza tuttavia fermarci qui". Il programma, infatti, oltre ai tornei disputati, nel pomeriggio di sabato e domenica dai ‘Piccoli Amici’ (classe 2015 e 2016) vedrà gli organizzatori allestire anche, nei locali del ricreatorio, una mostra fotografica che racconta l’avventura umana e cristiana di Padre Sebastiano. Completano la due giorni una partita di ‘vecchie glorie’ (sabato alle 18) cui seguirà la cena degli ‘amici di Sebastiano’. Che, aggiunge Barbieri, non mancheranno di animare una rimpatriata a suo modo imperdibile, che raccoglierà attorno al ricordo di ‘Seb’, come tutti chiamavano il frate più importante della storia cittadina, una Sassuolo che non c’è più, ma dentro la quale tutto sembrava possibile. "Seb, lo chiamavamo così, era un punto di riferimento, una luce che non smetteva mai di brillare.

Il Ricreatorio San Francesco, in quegli anni perduti ma non dimenticati, era, grazie a questo frate, un rifugio. C’era in lui – ha scritto Leo Turrini nella presentazione della due giorni - il senso profondo di parole allora non ancora di moda: integrazione, inclusione, rifiuto di qualsiasi discriminazione. Io c’ero. Come tanti. Ho visto e vissuto. Chiunque sia transitato dalla ‘San’ anche per poco tempo non stenterà a riconoscersi nella mia ultima frase. Questa. Nei confronti di Padre Sebastiano abbiamo, tutti, un debito di gratitudine". Debito che i ‘suoi’ ragazzi proveranno a saldare, almeno in parte, ricordandolo con l’iniziativa di sabato e domenica.

Stefano Fogliani